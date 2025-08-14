Condenan a siete años de prisión por corrupción a hermano de expresidente dominicano

La justicia dominicana condenó la madrugada del jueves a siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, por hechos de corrupción cometidos durante los mandatos del político, que gobernó el país en dos períodos entre 2012 y 2020.

El tribunal además absolvió a Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana del expresidente, por considerar que no hay evidencias en su contra tras un proceso judicial que duró más de cuatro años.

Los hermanos fueron arrestados en noviembre de 2020 en medio de una operación anticorrupción denominada "Antipulpo".

A Juan Alexis Medina Sánchez se le investigó por la compra de contratos públicos y a Carmen Magalys por su gestión como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

"La corrupción, sin duda, ha quedado evidenciada en este caso. Ha sido plena, absoluta y profunda", dijo la jueza Yissell Soto.

El Ministerio Público presentó más de 1900 pruebas documentales, 98 testimoniales y 84 materiales en el juicio contra los hermanos Medina Sánchez y otros 18 implicados.

Según la Procuraduría, Juan Alexis Medina, junto a otras 19 personas, encabezó un entramado de corrupción que distrajo del Estado más de 5000 millones de pesos dominicanos entre 2012 y 2020, unos US$80 millones según la tasa de cambio.

Juan Alexis fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores. Deberá pagar el equivalente en pesos a poco más de ocho millones de dólares y cumplirá la pena en la cárcel Najayo Hombres.

"Se probó el soborno, la estafa contra el Estado, se probó la asociación de malhechores, la falsificación", dijo a periodistas el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.

La fiscalía dominicana apelará la decisión. Antes había solicitado 20 años de prisión para Juan Alexis Medina Sánchez y 10 para Carmen Magalys Medina.

De los 20 implicados, siete fueron condenados con penas de seis a cinco años de prisión y el resto, incluido el exministro de Salud Lorenzo Hidalgo, quedó libre de cargos.

El presidente dominicano Luis Abinader prometió, previo a su llegada al poder, en 2020, una cruzada contra la corrupción denunciada durante la administración de Medina.