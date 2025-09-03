Condenan a un hombre por insultos racistas contra Iñaki Williams, delantero del Athletic de Bilbao

MADRID, 3 sep (Reuters) -

Un hombre fue condenado el miércoles a un año de prisión en un acuerdo judicial por insultos racistas al delantero del Athletic de Bilbao Iñaki Williams durante un partido en el Estadio Cornellà-El Prat, del Espanyol, en 2020, informó un juzgado local de Barcelona.

El incidente, en el que según los fiscales dijeron el hombre imitó ruidos de mono y gestos dirigidos contra Williams, supone el primer caso de abuso racial en el fútbol que llega a los tribunales españoles.

La temporada pasada, el partido de LaLiga que el Athletic de Bilbao disputó en febrero contra el Espanyol fue interrumpido temporalmente después de que Williams, nacido en Bilbao de padres ghaneses que se conocieron en un campo de refugiados, denunciara presuntos abusos racistas contra su compañero de equipo Maroan Sannadi.

El racismo en los estadios españoles ha acaparado aún más la atención desde que en 2023 el delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Jr, acusara a LaLiga y a España de racismo tras ser

objeto de insultos

durante un partido en el estadio valencianista de Mestalla. Desde entonces, varios aficionados habían sido condenados por insultar racialmente a Vinícius.

En el caso de Williams, los fiscales habían solicitado inicialmente una pena de dos años de prisión para el acusado, cuyo nombre no se ha dado a conocer. El hombre también aceptó pagar una multa y una inhabilitación de tres años sin acudir a estadios de fútbol, así como una inhabilitación de cinco años sin trabajar en profesiones relacionadas con la educación o el deporte.

De acuerdo con la legislación española, las penas de prisión inferiores a dos años por delitos no violentos suelen suspenderse para quienes delinquen por primera vez, lo que significa que es improbable que el acusado cumpla condena de cárcel a menos que cometa nuevos delitos.

Reflexionando sobre el incidente, Williams dijo en su momento que se sentía triste por los insultos racistas, que calificó de, e hizo hincapié en que el fútbol es un deporte de equipo para jugar en un ambiente amistoso. (Información de Emma Pinedo; edición de Charlie Devereux y Christian Radnedge; edición en español de Jorge Ollero Castela)