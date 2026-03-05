Condenan a un sirio por apuñalar a un turista español en el Monumento al Holocausto en Berlín

BERLÍN (AP) — Un tribunal condenó el jueves a un hombre sirio por apuñalar y herir de gravedad a un turista español en el Monumento al Holocausto de Berlín hace poco más de un año, y lo sentenció a 13 años de prisión.

El acusado, de 20 años, a quien las autoridades han identificado únicamente como Wassim Al M. conforme a las leyes alemanas de privacidad, fue declarado culpable de cargos que incluyen intento de asesinato e intento de pertenencia a una organización terrorista extranjera, informó la agencia de noticias alemana dpa.

El tribunal regional de Berlín determinó que viajó de Leipzig a Berlín el 21 de febrero de 2025 para llevar a cabo un ataque en nombre del grupo Estado Islámico.

Eligió el Monumento del Holocausto porque “creía que allí encontraría a personas de fe judía”, manifestó la jueza presidenta Doris Husch, y apuñaló al turista español en el cuello antes de gritar “Allahu akbar”, o “Dios es grande”.

La víctima, de 31 años, sobrevivió, pero aún no puede trabajar y está recibiendo tratamiento psicológico.

El acusado declaró durante el juicio que se arrepintió del ataque de inmediato, y sostuvo que viajó a Berlín bajo la presión de un conocido en línea al que había llegado a conocer mientras veía videos del Estado Islámico.

Los investigadores han señalado que el acusado llegó a Alemania en 2023 como menor no acompañado y obtuvo asilo. Vivía en Leipzig. Fue detenido casi tres horas después del ataque cuando se acercó a agentes con sangre en las manos y la ropa.

El Monumento a los Judíos Asesinados de Europa, un campo de 2.700 losas grises de concreto cerca de la Puerta de Brandeburgo, en el corazón de Berlín, rinde homenaje a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto.

El ataque ocurrió dos días antes de unas elecciones nacionales en las que la inmigración se convirtió en un tema crucial, llevado al primer plano por una serie de ataques mortales en los meses previos a la votación en los que participaron inmigrantes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.