Condenan en Cuba a cadena perpetua a exministro de Economía

El exministro de Economía de Cuba Alejandro Gil fue condenado en primera instancia a cadena perpetua por espionaje y otros delitos económicos, informó este lunes el Tribunal Supremo Popular.

"El Tribunal le impuso la sanción conjunta a cumplir de privación perpetua de libertad", al "considerarlo responsable de los delitos de espionaje" y de "actos en perjuicio de la actividad económica", señaló el máximo órgano judicial de la isla en un comunicado publicado en su página de internet.

Al igual que sucedió cuando Gil fue imputado a comienzos de noviembre, la corte suprema no precisa en su comunicado para qué país o entidad se llevaron a cabo los actos de espionaje ni ofreció detalles de los delitos económicos.

Durante el proceso, Gil fue encontrado culpable de "cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados, estos últimos de carácter continuado", se limitó a agregar el Tribunal Supremo.

Gil, de 61 años y quien ocupó la cartera de Economía entre 2018 y 2024, era conocido por su cercanía al presidente Miguel Díaz-Canel.

El exministro también fue objeto de un segundo proceso por el que recibió una condena de 20 años de prisión, añadió la corte suprema.

En ese otro juicio, Gil fue declarado culpable de delitos de cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal, agregó.

Gil tiene ahora 10 días para recurrir estas condenas. En el caso de la sanción de cadena perpetua, la legislación cubana establece un recurso automático, lo que implicará obligatoriamente un segundo juicio.

Ambos juicios se celebraron en un tribunal ubicado en el oeste de La Habana y bajo hermetismo total.

