Condenan por malversación a exdirigentes de Juventus de Turín

Un tribunal de Roma condenó este lunes a varios exdirigentes del club de fútbol italiano Juventus de Turín, incluido el expresidente Andrea Agnelli, a penas de prisión en suspenso por malversación financiera entre 2019 y 2021.

El tribunal de Roma condenó a un año y ocho meses de prisión en suspenso a Andrea Agnelli, cuya familia controla desde hace años la Juventus a través del holding Exor, en el marco de un acuerdo de culpabilidad.

El exjugador Pavel Nedved, exvicepresidente de la "Vecchia Signora" fue condenado a un año y dos meses en suspenso, y el exdirector deportivo Fabio Paratici a un año y seis meses en suspenso.

Maurizio Arrivabene, exadministrador general de la Juve, fue absuelto de todos los cargos.

Estas sentencias cierran definitivamente el plano judicial de un caso que le costó a la Juventus la retirada de 10 puntos durante la temporada 2022-2023, que privó al club más laureado del fútbol italiano de clasificar a competiciones europeas.

Entre 2019 y 2021 la Juve pagó en diferido ciertos salarios de jugadores, sin haberlo indicado debidamente a las instituciones.

Esta manipulación de los salarios buscaba hacer bajar artificialmente las pérdidas en los balances anuales durante la pandemia de Covid.

"La decisión de pedir la aplicación de la pena (...) sin ninguna duda ha sido muy difícil de tomar", explicó en su cuenta de X Agnelli, quien dimitió de su puesto de presidente en noviembre de 2022.

"Después de haber reflexionado largo y tendido, estoy convencido de que se trata de la elección más apropiada", añadió.

La Juventus, que por su parte ha sufrido una multa de 157.000 euros (US$184.000), indicó en un comunicado que "este acuerdo (no implicaba) ninguna admisión ni reconocimiento de responsabilidad".

"Reafirmando la regularidad de sus acciones y el bien y la pertinencia de sus argumentos, el club ha estimado oportuno aceptar este acuerdo en el mejor interés del club, de sus accionistas y de todas las partes indicadas", continúa el texto.

jr/bm/dam/an