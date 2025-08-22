Condición del maíz vuelve a bajar en Francia; se completa cosecha de trigo

22 ago (Reuters) - Las condiciones de los cultivos de maíz en Francia, el mayor productor de cereales de la Unión Europea, registraron un tercer descenso consecutivo en la semana hasta el 18 de agosto, mostraron el viernes datos de la oficina agrícola FranceAgriMer, mientras una ola de calor asolaba la mayor parte del país.

La oficina estimó que el 62% de la cosecha de maíz estaba en buenas o excelentes condiciones el lunes, menos que el 65% de la semana anterior.

El resultado fue inferior al 76% de la misma época del año pasado y el más bajo para la semana desde 2022, en otro año marcado por un verano boreal muy caluroso y seco.

Después de que las condiciones de los campos de maíz se estabilizaran a finales de julio tras el regreso de las lluvias, los cultivos han soportado más calor y sequía este mes, con temperaturas que subieron a cerca de 40 grados centígrados en todo el sur durante varios días de la semana pasada.

Los chubascos de esta semana han traído temperaturas más frescas, aunque los analistas afirman que el cambio de clima puede llegar demasiado tarde para beneficiar a los cultivos de maíz antes de la cosecha.

El Ministerio de Agricultura francés pronosticó a principios de agosto que la producción de este año se reducirá en más de un 5% respecto a la de 2024, ya que se espera que el calor y la sequía reduzcan los rendimientos y compensen el aumento de la siembra.

La reciente ola de calor ayudó a los agricultores a terminar la cosecha de trigo y cebada, después de que las lluvias de finales de julio ralentizaran el trabajo en el campo.

El 18 de agosto, los agricultores habían terminado de recoger la cosecha de trigo blando, tras haber completado el 99% de la misma una semana antes, según FranceAgriMer.

(Reporte de Alessandro Parodi, Olivier Cherfan y Gus Trompiz. Editado en español por Javier Leira)