Condiciones para trigo 2025/26 de Argentina mejoran tras recientes lluvias: Bolsa Cereales

BUENOS AIRES, 4 sep (Reuters) - Las recientes lluvias registradas en zonas productivas de trigo en Argentina, especialmente en el oeste del área agrícola, mejoraron considerablemente la superficie implantada y las perspectivas para el cereal en esos sectores, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

Aunque señaló que un 27,3% de la superficie implantada presenta excesos hídricos, donde se empiezan a informar una aparición de focos de enfermedades fúngicas.

"Un 98% del área en pie mantiene condición de cultivo de Normal a Excelente", dijo la BdeC y señaló que "esto resulta favorable sobre todo para el 26,9% del cereal que se encuentra desde encañazón en adelante".

Aunque hay una creciente preocupación por las últimas precipitaciones, la entidad lo considera positivo "en vistas a la creciente demanda de agua que presentarán al iniciar estadíos reproductivos".

La temporada de trigo 25/26 cuenta con 6,7 millones de hectáreas sembradas.

Argentina es un exportador mundial clave de trigo. Brasil e Indonesia son los principales destinos de sus embarques del cereal.

Respecto del maíz, la BdeC dijo que debido a los excesos hídricos, tanto la cosecha como la siembra de la nueva campaña avanzaron lentamente.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Eliana Raszewski)