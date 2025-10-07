Conductor de camión demanda a Mark Sánchez y Fox tras violenta pelea

Un camionero de 69 años que resultó gravemente herido en una pelea que, según los fiscales, fue iniciada por el quarterback de la NFL y analista deportivo Mark Sánchez, ahora está demandando al exjugador y a su empleador, Fox Corporation, en un tribunal estatal de Indiana.

Los abogados de Perry Tole presentaron la demanda el lunes, buscando una cantidad no especificada en daños reales y punitivos, así como honorarios de abogados. La demanda acusa a Sánchez de instigar una pelea con Tole tarde el sábado por la noche fuera de un hotel en el centro de Indianápolis, lo que llevó a "una desfiguración permanente severa, pérdida de función" y otras lesiones y angustia emocional.

Tole también apuñaló a Sánchez varias veces durante la pelea, según la policía. Una foto de Tole que circula en línea lo muestra con un collarín en una cama de hospital, cubierto de sangre con un corte profundo en el costado de su cara.

Un contacto de medios de Fox Corporation no respondió de inmediato a un correo electrónico el martes solicitando comentarios. Los abogados que representan a Sánchez en su caso penal declinaron comentar sobre la demanda.

Los abogados que representan a Tole en la demanda, que solicitó un juicio con jurado, no respondieron de inmediato a las llamadas en busca de comentarios.

Sánchez enfrenta un cargo de agresión grave, junto con varios cargos menores, por lo que los fiscales dijeron el lunes que fue una pelea por estacionamiento.

“Literalmente estamos hablando de personas peleando por un espacio de estacionamiento y/o una disputa sobre dónde están estacionando las personas, y resultó en que alguien recibiera lesiones increíblemente significativas”, señaló Ryan Mears, fiscal del condado de Marion el lunes en una conferencia de prensa.

Una declaración jurada de la policía dice que Sánchez, de 38 años, con olor a alcohol, acosó a Tole, quien había estacionado su camión en los muelles de carga de un hotel en el centro de Indianápolis. La demanda de Tole dijo que Sánchez entró en el camión de Tole sin permiso, luego bloqueó físicamente y empujó a Tole, quien luego roció a Sánchez con gas pimienta.

Cuando Sánchez avanzó después de ser rociado, Tole sacó un cuchillo para defenderse, dijeron las autoridades.

Sánchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, según una declaración jurada de la policía.

Sánchez estaba en Indianápolis para la cobertura de Fox del partido del domingo entre los Colts y los Raiders de Las Vegas.

Sánchez tuvo una carrera de diez años en la NFL antes de retirarse en 2019. Pasó cuatro temporadas con los Jets y también apareció en juegos con Filadelfia, Dallas y Washington.

Apareció en ABC y ESPN durante dos años antes de unirse a Fox Sports como analista de juegos en 2021.

