Conductor positivo en THC circula por varias calles de Santander en sentido contrario y casi atropella a un peatón

Santander, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - La Policía de Santander ha abierto diligencias contra el conductor de un turismo de 28 años que circuló por varias calles de la ciudad en sentido contrario y que dio positivo en THC. El hombre, que estuvo a punto de atropellar a un peatón, no tenía carné de conducir en España pero sí en Marruecos. Los hechos sucedieron este martes sobre las 21.20 horas, cuando agentes que circulaban por la calle Camilo Alonso Vega en dirección a la Glorieta de Cuatro Caminos observaron que un turismo que circulaba por el sentido contrario giró a la izquierda para tomar en dirección prohibida la calle Vazquez de Mella, por lo que activaron las señales luminosas y acústicas de su vehículo para seguirle. El turismo giró a la izquierda, hacia la calle Canarias en dirección prohibida nuevamente, llegó a la calle Valencia y a la calle Navarra que también tomó en dirección prohibida, sin hacer caso en ningún momento a las señales para que detuviera la marcha. El coche continuó por la calle Simancas, donde estuvo a punto de atropellar a un peatón que cruzaba el paso cebra, y siguió por la calle Vázquez de Mella, igualmente en dirección prohibida. Finalmente se le consiguió interceptar en esta última calle, donde fue identificado. Además se le solicitó realizar la prueba de alcoholemia, que resultó negativa, y la de drogas, donde dio positivo en THC, por lo que se procedió a incoar expediente administrativo. Los agentes instruyeron diligencias judiciales contra el sujeto, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducción temeraria. En la intervención se comprobó que el implicado no era titular de ningún permiso de conducir en España, aunque presentó un permiso de conducir en vigor de Marruecos, por lo que fue denunciado administrativamente por conducir careciendo de autorización administrativa válida en España, siendo titular de un permiso extranjero equivalente, susceptible de ser canjeado. El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.