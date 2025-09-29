LA NACION

Conductores de camiones de gira de Robbie Williams son sometidos a sobornos en Bulgaria

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Conductores de camiones de gira de Robbie Williams son sometidos a sobornos en Bulgaria
Conductores de camiones de gira de Robbie Williams son sometidos a sobornos en Bulgaria

SOFÍA, 29 sep (Reuters) - La agencia de control de tráfico de Bulgaria suspendió a dos empleados por exigir sobornos a conductores de camión que entregaban equipos para un concierto del cantante británico Robbie Williams, dijo el lunes la agencia de noticias búlgara BTA.

Williams actuó en la capital de Bulgaria, Sofía, el domingo por la noche como parte de su gira "Britpop".

Cinco camiones fueron detenidos y sus pasajeros interrogados sobre sus velocímetros el 25 de septiembre en el puesto de control Black Cat, dijo BTA, citando al Ministerio de Transporte.

Dos conductores entregaron 200 levas (US$130) y uno pagó 300 euros (US$352), mientras otros se negaron.

El jefe de la Dirección de Asuntos Internos de Sofía, Lyubomir Nikolov, dijo que los oficiales incluso usaron el traductor de Google para solicitar los sobornos. Se encontraron unos 43.000 euros y más de 5000 levas en los registros de los coches, oficinas y domicilios de los funcionarios, además de dinero escondido en cajetillas de cigarrillos.

La fiscalía de Sofía acusó a los dos hombres, mientras que la agencia de control de tráfico los suspendió y lanzó una investigación interna, dijo BTA.

(US$1 = 1,6680 leva)

(US$1 = 0,8530 euros) (Reporte de Ivana Sekularac y Stoyan Nenov; Edición de Andrew Cawthorne. Editado en español por Aldo Nicolai)

LA NACION
Más leídas
  1. El amenazante "voto cruzado" que preocupa a los libertarios en la ciudad de Buenos Aires
    1

    Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital

  2. Se suman rechazos judiciales a una ley de movilidad de haberes: qué dice un nuevo fallo
    2

    Se suman rechazos judiciales a la ley de movilidad de haberes del gobierno de Alberto Fernández

  3. Todo lo que soportó McIlroy en la Ryder: insultos, burlas y hasta una agresión contra su mujer
    3

    Los insultos y las agresiones que tuvo que soportar Rory McIlroy en la Copa Ryder

  4. Cómo es el plan integral de vecinos para preservar la identidad de la zona
    4

    Las Cañitas: el plan vecinal que busca integrar el Pabellón del Centenario y frenar la subasta

Cargando banners ...