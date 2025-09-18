Conecta 4, sables de luz, Furbys… y nieve: ¿qué juguetes entrarán al Salón de la Fama este año?

A finales de este año, el Salón Nacional de la Fama del Juguete podría incorporar la nieve —sí, esa cosa fría y blanca que cae del cielo—, pero sólo si congela a suficientes de sus competidores, un grupo que incluye juegos de mesa enormemente populares, clásicos favoritos para jugar al aire libre y peluches risueños.

El Salón de la Fama anunció el miércoles a sus 12 finalistas para la Clase 2025 y abrió la votación al público y a un panel de jueces que elegirán a los pocos que serán homenajeados en noviembre.

Además de la nieve, entre los contendientes se encuentran juegos de mesa muy populares como Battleship (Batalla Naval), Catan, Conecta 4, el Espirógrafo y Trivial Pursuit, así como otros clásicos del público: patinetes, el “slime” —esa divertida masa viscosa— y “cornhole”, un juego en el que se lanzan saquitos de semillas. El sable de luz de la saga “Star Wars”, Furby y Elmo Cosquillas completan la lista de finalistas elegidos entre los miles de nominados que el Salón de la Fama del Juguete recibe cada año.

“Los contendientes de este año presentan enfrentamientos muy juguetones”, dijo Christopher Bensch, vicepresidente de colecciones y curador en jefe.

Además de una selección de juegos de mesa y de materiales táctiles como la nieve y el slime, “también están en la batalla Elmo Cosquillas y los Furbys —dos íconos tecnológicos del mundo de los juguetes de la década de 1990—”, agregó.

“Siempre me emociona ver dónde se ubican los jueces y el público con sus votos”, comentó Bensch. “Al final del día, los debates lúdicos simplemente demuestran cuánta relevancia personal y cultural tienen estos juguetes para todos nosotros”.

El público tiene una semana, hasta el 24 de septiembre, para votar por sus favoritos. Los tres con mayor número de votos conformarán una papeleta de “Elección del Público”, que se contará junto con otras 22 papeletas de un panel de historiadores, educadores y otros expertos. Los ganadores serán anunciados en noviembre por el Museo Strong del Juego, en Rochester, Nueva York, donde se encuentra el Salón de la Fama.

Si bien cualquiera puede nominar un juguete, los que llegan al Salón de la Fama deben ser considerados íconos, haber encantado a varias generaciones, fomentado la creatividad o haber transformado profundamente el juego o el diseño de juguetes.

El año pasado, My Little Pony, las figuras de acción de Transformers y el juego de cartas Phase 10 fueron homenajeados, lo que llevó a 87 el número de juguetes incluidos desde la creación del Salón de la Fama en 1998.

¿Cuáles están nominados este año?

— Battleship: Milton Bradley ha vendido más de 100 millones de copias del juego de estrategia desde que presentó su versión de barcos de guerra de plástico y tablero perforado en 1967.

Originalmente un juego de lápiz y papel, Battleship fue uno de los primeros juegos de mesa en tener versión para computadora, en 1979.

— Catan: Conocido anteriormente como Settlers of Catan (Los Colonos de Catán), el juego producido originalmente por Kosmos, en Alemania, fue uno de los primeros juegos de mesa de estilo alemán que se convirtió en un éxito fuera de Europa. Se han vendido más de 45 millones de copias en 40 idiomas desde su lanzamiento en 1995. Ha inspirado docenas de juegos derivados y nuevas ediciones, y también versiones electrónicas y un libro de cocina.

— Conecta 4: Cada jugador deja caer discos en una rejilla con el fin de ser el primero en tener cuatro fichas en línea. Revelación: El juego tiene una solución matemática, lo que significa que el primer jugador siempre puede ganar con los movimientos correctos.

— El “cornhole” reta a los jugadores a lanzar bolsas de semillas a través de un agujero en un tablero de madera inclinado para sumar puntos. Este nominado destaca por su simplicidad, lo que lo ha convertido en un clásico en picnics, bares y fiestas previas a los encuentros deportivos.

— Furby debutó en 1998 y en los primeros tres años se vendieron 40 millones de estas criaturas robóticas de ojos soñolientos. Una versión mejorada se reintrodujo a una nueva generación de niños en 2023.

— El patinete ha proporcionado a sus usuarios un transporte de dos ruedas de baja tecnología durante generaciones, y ha evolucionado con el tiempo para incorporar materiales ligeros y tecnología innovadora.

— El slime, esa masa gelatinosa y elástica —sea comercial o casera—, está en la lista por su capacidad para fomentar el juego desordenado y experimental. Desde su lanzamiento comercial en 1976, se ha convertido en un elemento de otros juguetes y en un protagonista destacado en programas de televisión.

— La nieve es reconocida por su versatilidad, ya que permite a niños y adultos hacer bolas de nieve y esculpir el frío invernal en fuertes y figuras, además de servir como base para trineos y practicar esquí y snowboard. Este nominado se uniría a otras opciones que regresan a lo básico, como las varas, la arena y las cajas de cartón.

— El Espirógrafo, con sus engranajes, anillos, triángulos y barras de plástico, ha entretenido y educado a las masas durante 60 años. Los usuarios colocan la punta del bolígrafo en el orificio de un engranaje y lo giran alrededor o dentro de otros engranajes para crear intrincados dibujos geométricos.

— Kenner lanzó el primer sable de luz de “Star Wars” en 1978, tras el estreno de la película “Star Wars” en 1977. Todo un arsenal de luces y sonido le ha seguido, lo que demuestra la influencia de la cultura popular en el juego.

— Elmo Cosquillas, con su risa contagiosa, fue el juguete imprescindible de la temporada navideña de 1996.

El personaje de “Sesame Street” (Plaza Sésamo) no fue el primer peluche en tener dispositivos electrónicos, pero el risueño Muppet llevó el concepto a otro nivel.

Trivial Pursuit debutó hace más de 40 años con una mezcla desafiante de preguntas de trivia sobre geografía, historia, deportes y otros temas. Para 2023, se habían vendido más de 100 millones de copias.