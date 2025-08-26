Conference League: Dos fechas para Moise Kean

Moise Kean fue expulsado a los 44' del partido disputado el pasado jueves 21 en el Futbal Tatran Arena de Presov (Eslovaquia) tras una reacción sobre Eduard Sarapiyy, quien lo agarró del cabello para frenar un ataque del equipo italiano.

Fiorentina será local en la revancha del jueves 28 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, la sede elegida por las obras de remodelación en el Artemio Franchi de Florencia, y tampoco podrá contar con Moise Kean en el primer partido de la fase de liga en caso de sellar su boleto.

El equipo "violeta" perdió las finales de las ediciones 2022-23 (con West Ham) y 2023-24 (con Olympiacos) de la Conference League, mientras que cayó en semifinales del torneo en la temporada 2024-25 ante Betis.

El DT Stefano Pioli tampoco podrá contar en la revancha contra Polissya con el delantero Roberto Piccoli, por cuyo pase Fiorentina le pagó 25 millones de euros más otros 2 millones en bonus al Cagliari (que recibirá el 10% de una eventual futura venta).

"Dejé un pedacito de mi corazón en Cagliari y les agradezco que me hayan permitido dar un paso tan importante al venir a Florencia. Muchos grandes jugadores han pasado por aquí, es un privilegio estar aquí", afirmó Piccoli durante su presentación en el Viola Park.

Piccoli, de 24 años y quien eligió el número 91 tras firmar un contrato hasta 2039, podrá debutar en el duelo del domingo 31 en campo del Torino por la segunda fecha de la Serie A, en la que Fiorentina debutó con un empate 1-1 como visitante del Cagliari.

"Todos los jugadores lo tienen. Hacemos un trabajo que nos apasiona y siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros. Recibí varias ofertas en Italia y en el extranjero, y luego decidí venir a Florencia. Aquí tenemos todo lo necesario para trabajar bien: un gran club, un equipo ambicioso y grandes expectativas", agregó Piccoli sobre la presión respecto del dinero que Fiorentina pagó por su pase.

"Lamento no poder jugar el jueves, pero estoy motivado para el domingo. Intentaremos ganar los 3 puntos", aseguró Piccoli sobre el partido contra Torino, que cayó por 5-0 como visitante ante Inter en el partido que completó la primera fecha de la Serie A.

Por último, Piccoli adelantó que el ex delantero argentino Gabriel Batistuta, segundo máximo artillero de la historia de Fiorentina con 207 goles, podrá servirle de "inspiración".

"Han jugado muchos delanteros potentes en Fiorentina, empezando por Batistuta. Es en él en quien encuentro inspiración, por su 'maldad' y su capacidad goleadora. Siempre he visto sus vídeos", reveló Piccoli. (ANSA).