Conference League: Fiorentina a octavos de final con susto

Bartosz Mazurek enmudeció el Artemio Franchi al abrir el marcador a los 23' para Jagiellonia y luego aumentó la ventaja en el tercer minuto adicionado de la etapa inicial antes de sellar su triplete a los 49'.

Esos tres goles de Mazurek enviaron el partido al tiempo suplementario, en el que Nicoló Fagioli descontó a los 108' con una volea de derecha tras rechazo corto del arquero Slawomir Abramowicz.

Fiorentina celebró un segundo gol luego que Taras Romanczuk desvió dentro de su arco involuntariamente un remate de Moise Kean a los 115', mientras que el español Jesús Imaz (118') marcó el cuarto gol que de nada sirvió al Jagiellonia.

Fiorentina, que alineó al brasileño Dodó (amonestado), deberá esperar a mañana, cuando conocerá su rival de octavos de final con el sorteo que la UEFA realizará en su sede de Nyon.

El equipo "violeta" del DT Paolo Vanoli, que marcha decimosexto en la Serie A, llegó a la revancha contra Jagiellonia tras haber vencido por 1-0 como local al Pisa por la fecha 26 del torneo de la primera división del "Calcio".

Fiorentina debió jugar el playoff porque finalizó en el decimoquinto puesto de la fase de liga de la Conference League, en la que llegó a la final en dos oportunidades seguidas (perdió las definiciones de 2022-23 y 2023-24) y se despidió en semifinales en la edición 2024-25.

Partidos de los duelos del repechaje de la quinta edición de la Conference League.

IDA VUELTA.

Fiorentina (Ita)-Jagellonia (Pol) 3-0 2-4 (*).

Celje (Esl)-Drita (Kos) 3-2 3-2.

Samsunspor (Tur)-Shkendija (Mac) 1-0 4-0.

Rijeka (Cro)-Omonia (Chip) 1-0 3-1.

(*) En tiempo suplementario.

Más tarde.

Lech Poznam (Pol)-Kuopio (Fin) 2-0.

Lausana (Sui)-Sigma Olomouc (República Checa) 1-1.

AZ Alkmaar (Hol)-Noah (Arm) 0-1.

Crystal Palace (Ing)-Zrniski (Bos) 1-1.

(ANSA).