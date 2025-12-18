Conference League: Fiorentina deberá jugar el repechaje

El georgiano Gabriel Sigua marcó, a los 59', el gol del Lausana, que con su victoria ante Fiorentina escaló al noveno puesto de la fase de liga de la Conference League con 11 puntos, uno menos que AEK Larnaca, que completa el grupo de 8 equipos clasificados directamente a la próxima ronda del torneo continental.

En cambio, Lausana deberá buscar su boleto a octavos de final en el repechaje al igual que Fiorentina, que reemplazó al marfileño Eddy Kouadio con el brasileño Dodó a los 83', trece minutos después de que Moise Kean, el islandés Albert Gudmundsson y Rolando Mandragora ingresaran por Roberto Piccoli, el bosnio Edin Dzeko y el suizo Simon Sohm, respectivamente.

Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Rijeka, Jagiellonia, Omonia Nicosia, Noah, Drita, KuPS, Shkendija, Zrinjski y Sigma Olomouc completan el grupo de equipos que disputarán en febrero el repechaje por un boleto a octavos de final de la Conference League, torneo en el que Fiorentina fue subcampeón dos veces.

El DT de Fiorentina, Paolo Vanoli, intentó torcer el rumbo del partido con los ingresos de cuatro habituales titulares en el equipo "violeta", que marcha en el último puesto de la Serie A con sólo 6 puntos por detrás del Hellas Verona (12) y Pisa (10).

Fue justamente tras la caída por 2-1 como local ante Hellas Verona por la decimoquinta fecha de la Serie A que la directiva de Fiorentina decidió que el plantel y Vanoli debían permanecer en "silenzio stampa" y concentrados en el Viola Park por tiempo indefenido.

Vanoli y el mediocampista Nicoló Fagioli interrumpieron esa decisión de la directiva en la víspera sólo ante la obligación de la UEFA a ofrecer una conferencia de prensa antes de un partido.

La prensa italiana advirtió que el futuro de Vanoli (suma 2 empates y 3 caídas por la Serie A) dependía de los resultados que Fiorentina obtuviera ante Lausana por la Conference League (terminó en el decimoquinto puesto de la fase de liga con 9 puntos) y contra Udinese, al cual recibirá el domingo 21 por la fecha 16 del torneo de la primera división del "Calcio".

Vanoli inició su ciclo tras la caída por 2-1 que Fiorentina sufrió en Alemania contra Mainz por la tercera fecha de la fase de liga de la Conference League, en la que tuvo como DT a Daniele Galloppa, promovido de manera interina del equipo "Primavera" para reemplazar a Stefano Pioli, despedido tras la undécima fecha de la Serie A.

Resultados y posiciones de la sexta fecha de la fase de liga de la Conference League.

Celje (Esl) 0 - Shelbourne (Irl) 0.

Mainz (Ale) 2 - Samsunspor (Tur) 0.

Lausana (Sui) 1 - Fiorentina (Ita) 0.

Shakhtar Donetsk (Ucr) 0 - Rijeka (Cro) 0.

Sigma Olomouc (República Checa) 1 - Lech Poznan (Pol) 2.

Slovan Bratislava (Esl) 1 - Hacken (Sue) 0.

Rayo Vallecano (Esp) 3 - Drita (Kos) 0.

Crystal Palace (Ing) 2 - KuPS (Fin) 2.

Estrasburgo (Fra) 3 - Breidablik (Isl) 1.

Legia Varsovia (Pol) 4 - Lincoln Red Imps (Gib) 1.

Zrnjski (Bos) 1 - Rapid Viena (Aus) 1.

Sparta Praga (República Checa) 3 - Aberdeen (Esc) 0.

AEK Larnaca (Chip) 1 - Shkendija (Mac) 0.

AEK Atenas (Gre) 3 - Universitatea Craiova (Rum) 2.

Omonia (Chi) 0 - Rakow (Pol) 1.

AZ Alkmaar (Hol) 0 - Jagiellonia (Pol) 0.

Dínamo Kiev (Ucr) 2 - Noah (Arm) 0.

Shamrock (Irl) 3 - Hamrun Spartans (Mal) 1.

POSICIONES: Estrasburgo 16 puntos; Rakow 14; AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk y Mainz 13; AEK Larnaca 12; Lausana 11; Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, Celje y AZ 10; Fiorentina, Rijeka, Jagiellonia, Omonia, Noah y Drita 8; KuPS, Shkendija, Zrinjski, Sigma Olomouc, Universitatea Craiova y Lincoln 7; Dínamo Kiev, Legia Varsovia y Slovan Bratislava 6; Breidablik 5; Shamrock 4; Hacken y Hamrun Spartans 3; Shelbourne y Aberdeen 2; Rapid Viena 1. (ANSA).