Conference League: Fiorentina goleó en la ida del playoff

El equipo "violeta" del DT Stefano Pioli abrió el marcador a los 8' con un gol en contra del arquero Oleh Kudryk tras un remate de Moise Kean y aumentó la ventaja a los 32' mediante el alemán Robin Gosens, mientras que el islandés Albert Gudmundsson puso cifras definitivas a los 69'.

Fiorentina perdió las finales de las ediciones 2022-23 (con West Ham) y 2023-24 (con Olympiacos) de la Conference League, mientras que cayó en semifinales del torneo en la temporada 2024-25 ante Betis.

Pioli alineó al defensor brasileño Dodó durante todo el partido disputado en el Futbal Tatran Arena de Presov (Eslovaquia), pues Polissya no puede jugar como local en Ucrania por el conflicto bélico con Rusia.

La mala noticia para Pioli es que sufrirá la sensible baja en la revancha del delantero Moise Kean, expulsado a los 44' tras una reacción sobre Eduard Sarapiyy, quien lo agarró del cabello para frenar un ataque del equipo italiano.

"Hemos trabajado bien durante los últimos 40 días y es justo que nos veamos recompensados con esta gran victoria. Pasar de ronda significa mucho para nosotros", afirmó Pioli que ya dirigió a Fiorentina entre 2017 y 2019.

"Aún no terminamos, pero en tanto, estoy contento con el rendimiento. Demostramos que tenemos cualidades importantes. No negaré que estaba un poco preocupado al llegar al partido", reconoció el DT de 59 años.

"El primer partido oficial de la temporada siempre es complicado, pero hicimos bien en limitar a nuestros rivales jugando a buen ritmo y cuando nos quedamos con 10, durante la segunda parte, mantuvimos el orden y la contención", destacó Pioli a la cadena Sky Sport.

"Moise cometió un error, sin duda merecía la roja, pero su rival también merecía ser sancionado.

Es decepcionante porque estaba jugando bien, aprenderá de esto para evitar que ciertas situaciones se repitan", aseguró Pioli sobre Moise Kean, segundo máximo artillero de la edición 2024-25 de la Serie A.

Fiorentina, que finalizó en el sexto puesto de la edición 2024-25 de la Serie A, será local en la revancha del jueves 28 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, la sede elegida por las obras de remodelación en el Artemio Franchi de Florencia.

Polissya, que incluyó a los brasileños Talles Costa y Joao Vialle, a los 76 y 83', respectivamente, deberá golear en la revancha de Italia para sellar su boleto a la fase de liga de la Conference League.

Programa de los partidos de ida de los playoffs de la Conference League.

RUTA DE CAMPEONES IDA.

Hamrun Spartans (Malta)-RFS (Letonia) 1-0.

Shelbourne (Irlanda)-Linfield (Irlanda del Norte) 3-1.

Breidablik (Islandia)-Virtus (San Marino) 2-1.

Drita (Kosovo)-Differdange (Luxemburgo) 2-1.

Olimpija Ljubljana (Eslovenia)-Noah (Armenia) 1-4.

RUTA DE LIGA.

Racing de Estrasburgo (Francia)-Brondby (Dinamarca) 0-0.

Jagiellonia Bialystok (Polonia)-Dínamo City (Albania) 3-0.

Shakhtar Donetsk (Ucrania)-Servette (Suiza) 1-1.

Anderlecht (Bélgica)-AEK Atenas (Grecia) 1-1.

Estambul Basaksehir (Turquía)-Universitatea Craiova (Rumania) 1-2.

Crystal Palace (Inglaterra)-Fredrikstad (Noruega) 1-0.

Celje (Eslovenia)-Banik Ostrava (República Checa) 1-0.

Rakow Czestochowa (Polonia)-Arda (Polonia) 1-0.

Hibernian (Escocia)-Legia Varsovia (Polonia) 1-2.

Levski Sofia (Bulgaria)-AZ Alkmaar (Países Bajos) 0-2.

Polissya Zhytomyr (Ucrania)-Fiorentina (Italia) 0-3.

Gyori (Hungría)-Rapid Viena (Austria) 2-1.

Neman Grodno (Bielorrusia)-Rayo Vallecano (España) 0-1.

Lausana-Sport (Suiza)-Besiktas (Turquía) 1-1.

Santa Clara (Portugal)-Shamrock Rovers (Irlanda) 1-2.

Rosenborg (Noruega)-Mainz (Alemania) 2-1.

Sparta Praga (República Checa)-Riga (Letonia) 2-0.

Hacken (Suecia)-Cluj (Rumania) 7-2.

Wolfsberger (Austria)-Omonia Nicosia (Chipre) 2-1. (ANSA).