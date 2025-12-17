Conference League: Fiorentina por el boleto a octavos de final

Fiorentina, que marcha en el último puesto de la Serie A, se ubica en el undécimo lugar de la fase de liga de la Conference League con 9 puntos, dos menos que AEK Atenas, Samsunspor, Sparta Praga, Rayo Vallecano y Mainz, que acompañan al Estrasburgo (13), al Shakhtar Donetsk (12) y al Rakow (11) en los 8 equipos que por ahora avanzan directamente a la próxima ronda.

La delegación de Fiorentina partió más tarde de lo planeado originalmente hacia Suiza por una huelga de los controladores de vuelos en el aeropuerto de Peretola, un inconveniente que demoró la conferencia de prensa del DT del equipo "violeta", Paolo Vanoli.

"No pienso en mi futuro, sino en el bien de Fiorentina. Nos esforzamos al máximo por conseguirlo, pero mi futuro debe quedar en segundo plano", enfatizó Vanoli, quien asumió en la undécima fecha de la Serie A en reemplazo de Stefano Pioli.

Vanoli inició su ciclo tras la caída por 2-1 que Fiorentina sufrió en Alemania contra Mainz por la tercera fecha de la fase de liga de la Conference League, en la que tuvo como DT a Daniele Galloppa, promovido de manera interina del equipo "Primavera" para reemplazar a Pioli.

"Es normal pensar en la liga y, por lo tanto, en el partido del domingo contra Udinese. Es un partido importante, pero también difícil por el césped sintético", advirtió Vanoli, quien aseguró que hay unidad dentro del vestuario pese a la decepcionante campaña de Fiorentina en la temporada 2025-26.

El entrenador, que según la prensa italiana definirá su eventual continuidad en el cargo en el duelo ante Lausana y en el duelo del domingo 21 como local ante Udinese por la fecha 16 de la Serie A, estuvo acompañado en la rueda de prensa por el mediocampista Nicoló Fagioli.

"Ninguno de nosotros está contento con esta situación, pero estoy convencido de que este equipo saldrá adelante. Es obvio que nos silben cuando las cosas van mal, pasa en todos los estadios, pero nuestra afición merece nuestro agradecimiento porque siempre nos ha apoyado, tanto en casa como fuera", remarcó Fagioli de cara al duelo con Lausana, decimosexto en la Conference League con 8 puntos.

"Ahora tenemos que salir de este túnel y estoy convencido de que podemos hacerlo. Mientras tanto, intentaremos llegar lo más lejos posible en la Conference League", garantizó Fagioli sobre el torneo en el que Fiorentina fue subcampeón dos veces.

El DT (suma 2 empates y 3 caídas por la Serie A) y los jugadores estaban en "silenzio stampa" desde la inesperada caída por 2-1 del pasado domingo 14 contra Hellas Verona por la fecha 15 de la Serie A, tras lo cual la directiva decidió que Vanoli y el plantel permanecieran concentrados en el Viola Park por tiempo indefinido.

"Sabemos que lo que estamos haciendo es insuficiente, todos debemos hacer más, en primer lugar por nuestra gente", completó Vanoli, quien planea alinear mañana al defensor brasileño Dodó, quien formó parte de la convocatoria de 23 jugadores que no incluyó al mediocampista alemán Robin Gosens y su colega Jacopo Fazzini (lesionados) ni a Cher Ndour (suspendido).

Partidos y posiciones de la sexta fecha de la fase de liga de la Conference League.

Celje (Esl)-Shelbourne (Irl).

Mainz (Ale)-Samsunspor (Tur).

Lausana (Sui)-Fiorentina (Ita).

Shakhtar Donetsk (Ucr)-Rijeka (Cro).

Sigma Olomouc (República Checa)-Lech Poznan (Pol).

Slovan Bratislava (Esl)-Hacken (Sue).

Rayo Vallecano (Esp)-Drita (Kos).

Crystal Palace (Ing)-KuPS (Fin).

Estrasburgo (Fra)-Breidablik (Isl).

Legia Varsovia (Pol)-Lincoln Red Imps (Gib).

Zrnjski (Bos)-Rapid Viena (Aus).

Sparta Praga (República Checa)-Aberdeen (Esc).

AEK Larnaca (Chip)-Shkendija (Mac).

AEK Atenas (Gre)-Universitatea Craiova (Rum).

Omonia (Chi)-Rakow (Pol).

AZ Alkmaar (Hol)-Jagiellonia (Pol).

Dínamo Kiev (Ucr)-Noah (Arm).

Shamrock (Irl)-Hamrun Spartans (Mal).

POSICIONES: Estrasburgo 13 puntos; Shakhtar Donetsk 12; Rakow 11; AEK Atenas, Samsunspor, Sparta Praga, Rayo Vallecano y Mainz 10; Crystal Palace, AEK Larnaca, Fiorentina, Celje y AZ 9; Rijeka, Lausana, Omonia, Noah, Jagiellonia y Drita 8; Lech Poznan, Shkendija, Sigma Olomouc, Universitatea Craiova y Lincoln 7; KuPS y Zrinjski 6; Breidablik 5; Dínamo Kiev, Hacken, Legia Varsovia, Slovan Bratislava y Hamrun Spartans 3; Aberdeen 2; Shelbourne y Shamrock 1; Rapid Viena 0. (ANSA).