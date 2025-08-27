Conference League: Fiorentina, por el pase a la fase de liga

El español Ricardo de Burgos Bengoetxea dirigirá el partido correspondiente a la Ruta de Liga de la fase de playoff que se jugará en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, la sede elegida por el equipo "violeta" ante las obras de remodelación en el Artemio Franchi de Florencia.

Fiorentina, que el pasado domingo 24 empató 1-1 en campo del Cagliari por la primera fecha de la edición 2025-26 de la Serie A, goleó por 3-0 como visitante al Polissya en la ida de su duelo de la fase de playoff de la Conference League jugado en el Tatran Arena de Presov (Eslovaquia).

"Queremos llegar hasta el final en esta competición, y para ello necesitamos clasificarnos mañana sin preocuparnos por el resultado de la ida", aseveró el DT de Fiorentina, Stefano Pioli, en conferencia de prensa.

La mala noticia para Pioli es que mañana sufrirá la ausencia del delantero Moise Kean, suspendido por dos partidos tras haber sido expulsado en la ida tras una reacción sobre Eduard Sarapiyy, quien lo agarró del cabello para frenar un ataque.

Pioli, que ya dirigió a Fiorentina entre 2017 y 2019, adelantó que alineará como centrodelantero al bosnio Edin Dzeko, porque tampoco podrá contar con Roberto Picco, que no fue incluido en la lista para estos partidos porque arribó recientemente del Cagliari.

"Edin superó algunos problemas que tuvo en los últimos días, está bien y listo para jugar", aseguró Pioli, quien reveló además que planea una rotación en la alineación, pero "sin hacer cambios y siempre con el objetivo de presentar el mejor equipo", aclaró.

Fiorentina, que perdió las finales de las ediciones 2022-23 (con West Ham) y 2023-24 (con Olympiacos) de la Conference League y cayó en semifinales del torneo en la temporada 2024-25 ante Betis, también alineará mañana al defensor brasileño Dodó y volverá a sufrir la ausencia del delantero argentino Lucas Beltrán, que seguirá su carrera en otro equipo.

"Los elogios después del triunfo de la ida fueron justos, al igual que las críticas tras el empate del domingo en Cagliari.

Tenemos la clasificación en nuestras manos, ahora tenemos que asegurarla", reflexionó Pioli.

"El resultado de la ida es una buena ventaja, pero sabemos lo impredecible que puede ser el fútbol, así que no podemos subestimar a nadie.

“Los recientes resultados en la Champions League demuestran que nuestro fútbol no está por delante”, advirtió el DT italiano.

Programa de los partidos de la fase de playoff de la Conference League.

RUTA DE CAMPEONES IDA VUELTA.

Hamrun Spartans (Malta)-RFS (Letonia) 1-0.

Shelbourne (Irlanda)-Linfield (Irlanda del Norte) 3-1.

Breidablik (Islandia)-Virtus (San Marino) 2-1.

Drita (Kosovo)-Differdange (Luxemburgo) 2-1.

Olimpija Ljubljana (Eslovenia)-Noah (Armenia) 1-4.

RUTA DE LIGA.

Racing de Estrasburgo (Francia)-Brondby (Dinamarca) 0-0.

Jagiellonia Bialystok (Polonia)-Dínamo City (Albania) 3-0.

Shakhtar Donetsk (Ucrania)-Servette (Suiza) 1-1.

Anderlecht (Bélgica)-AEK Atenas (Grecia) 1-1.

Estambul Basaksehir (Turquía)-Universitatea Craiova (Rumania) 1-2.

Crystal Palace (Inglaterra)-Fredrikstad (Noruega) 1-0.

Celje (Eslovenia)-Banik Ostrava (República Checa) 1-0.

Rakow Czestochowa (Polonia)-Arda (Polonia) 1-0.

Hibernian (Escocia)-Legia Varsovia (Polonia) 1-2.

Levski Sofia (Bulgaria)-AZ Alkmaar (Países Bajos) 0-2.

Polissya Zhytomyr (Ucrania)-Fiorentina (Italia) 0-3.

Gyori (Hungría)-Rapid Viena (Austria) 2-1.

Neman Grodno (Bielorrusia)-Rayo Vallecano (España) 0-1.

Lausana-Sport (Suiza)-Besiktas (Turquía) 1-1.

Santa Clara (Portugal)-Shamrock Rovers (Irlanda) 1-2.

Rosenborg (Noruega)-Mainz (Alemania) 2-1.

Sparta Praga (República Checa)-Riga (Letonia) 2-0 1-0.

Hacken (Suecia)-Cluj (Rumania) 7-2.

Wolfsberger (Austria)-Omonia Nicosia (Chipre) 2-1. (ANSA).