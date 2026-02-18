Conference League: Fiorentina por el primer paso ante Jagiellonia

La delegación de Fiorentina viajó a Polonia sin el arquero español David De Gea, el defensor brasileño Dodó, el delantero Moise Kean, el atacante israelí Manor Solomon y su colega islandés Albert Gudmundsson, cinco sensibles bajas para el DT Paolo Vanoli.

El entrenador del equipo "violeta" tampoco podrá contar mañana con el arquero danés Oliver Christensen (retornó de su préstamo en Sturm Graz), el mediocampista Marco Brescianini y el zaguero Daniele Rugani, que no forman parte de la lista de Fiorentina para la Conference League porque fueron incorporados en el libro de pases del invierno europeo.

De Gea permaneció en Italia tras acusar la dislocación del dedo grande de su mano izquierda que sufrió durante el triunfo por 2-1 contra Como del pasado domingo 15 por la fecha 25 de la Serie A.

A su vez, Solomon quedó al margen de la lista de 23 futbolistas que viajaron a Polonia por una gripe y Gudmundsson permaneció en Italia para recuperarse de una lesión de tobillo.

"Siempre he hecho este trabajo con pasión y motivación. Cada partido es importante y hay que afrontarlo con la vista puesta en la victoria", declaró Vanoli al ser consultado sobre la motivación para este tipo de partidos en un presente negativo del equipo.

"Conocemos bien nuestra situación en la liga, pero mañana saldremos al campo con el objetivo de clasificarnos para la siguiente ronda, considerando que el partido de vuelta también será dentro de una semana", recordó sobre la revancha en Florencia del jueves 26.

"Nos espera un partido difícil debido a las condiciones climáticas y al terreno de juego, ya que Jagiellonia lidera su liga y ha crecido a nivel internacional en los últimos años.

Pero todo esto no debe ser una excusa. Será una prueba importante que tendremos que afrontar con mucha lucidez", enfatizó Vanoli sobre el duelo en Bialystok.

Fiorentina debe jugar el playoff porque finalizó en el decimoquinto puesto de la fase de liga de la Conference League, en la que llegó a la final en dos oportunidades seguidas (perdió las definiciones de 2022-23 y 2023-24) y se despidió en semifinales en la edición 2024-25.

"Para mí, no hay suplentes. Algunos jugadores son más importantes que otros, pero quienes forman parte de este equipo deben sentir la responsabilidad y honrar la camiseta que visten", enfatizó Vanoli, quien completó la delegación de 23 jugadores con 8 juveniles del equipo "Primavera" (Sub-23).

Vanoli también explicó las ausencias de Dodó y de Moise Kean: "El primero ha jugado mucho, el segundo necesita entrenar una semana entera debido a las secuelas de su problema de tobillo.

Tengo gran humildad y respeto por todos", remarcó.

Partidos de los duelos de ida del repechaje de la quinta edición de la Conference League.

KuPS (Fin)-Lech Poznam (Pol).

Sigma Olomouc (República Checa)-Lausana (Sui).

Noah (Arm)-AZ Alkmaar (Hol).

Zrnjski (Bos)-Crystal Palace (Ing).

Jagellonia (Pol)-Fiorentina (Ita).

Drita (Kos)-Celje (Esl).

Shkendija (Mac)-Samsunspor (Tur).

Omonia (Chi)-Rijeka (Cro). (ANSA).