Conference League: Fiorentina recibe al Jagiellonia

"Lo más importante del partido de mañana es, obviamente, avanzar a la siguiente ronda, pero también quiero ver a mi equipo con la mentalidad necesaria para afrontar la victoria de la ida. Ganar ayuda a ganar", enfatizó el DT de Fiorentina, Paolo Vanoli.

Fiorentina, que marcha decimosexto en la Serie A, llegará a la revancha de mañana en el Artemio Franchi tras haber vencido por 1-0 como local al Pisa por la fecha 26 del torneo de la primera división del "Calcio".

"Jagiellonia es un equipo muy organizado, que juega y presiona bien. Siempre he seguido el fútbol internacional porque siempre hay algo que aprender, y creo que estas ligas extranjeras de menor nivel están siendo subestimadas", opinó Vanoli.

"El fútbol se ha vuelto cada vez más abierto y en constante evolución. Así que mañana espero un gran rendimiento de mi equipo, especialmente desde el punto de vista psicológico", insistió el DT de Fiorentina, que alineará al defensor brasileño Dodó.

"Sabemos que partimos de un resultado importante en la ida, pero nuestro objetivo es ganar el partido y, al mismo tiempo, conservar energías para el campeonato, que es nuestra prioridad", añadió Vanoli, quien calificó la revancha contra Jagiellonia como "una prueba de madurez".

Fiorentina debió jugar el playoff porque finalizó en el decimoquinto puesto de la fase de liga de la Conference League, en la que llegó a la final en dos oportunidades seguidas (perdió las definiciones de 2022-23 y 2023-24) y se despidió en semifinales en la edición 2024-25.

Partidos de los duelos del repechaje de la quinta edición de la Conference League.

IDA.

Fiorentina (Ita) - Jagellonia (Pol) 3-0.

Celje (Esl) - Drita (Kos) 3-2.

Samsunspor (Tur) - Shkendija (Mac) 1-0.

Rijeka (Cro) - Omonia (Chip) 1-0.

Lech Poznam (Pol) - Kuopio (Fin) 2-0.

Lausana (Sui) - Sigma Olomouc (República Checa) 1-1.

AZ Alkmaar (Hol) - Noah (Arm) 0-1.

Crystal Palace (Ing) - Zrniski (Bos) 1-1. (ANSA).