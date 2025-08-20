Conference League: Fiorentina visita al Polissya sin Beltrán

Beltrán, de 24 años y arribado de River Plate en la temporada 2023-24 a cambio de 25 millones de euros, había sido incluido con el defensor brasileño Dodó en la lista inicial de 28 convocados para el partido previsto en campo neutral en Presov, Eslovaquia.

Sin embargo, el entrenador excluyó de la nómina a Beltrán, por cuyo pase Fiorentina recibió una oferta de 11 millones de euros del CSKA Moscú, que además propuso un contrato de 5 años al delantero argentino, que había rechazado incorporarse al Flamengo.

"Tenemos la fecha de este partido en la cabeza desde que empezamos a entrenarnos. Queremos empezar con el pie derecho.

Estar en Europa siempre es genial. Estamos ilusionados, motivados y con ambición", aseguró Pioli en conferencia de prensa.

Fiorentina perdió las finales de las ediciones 2022-23 (con West Ham) y 2023-24 (con Olympiacos) de la Conference League, mientras que cayó en semifinales del torneo en la temporada 2024-25 ante Betis.

Pioli, de 59 años, afronta su segundo ciclo como DT de Fiorentina (ya la dirigió entre 2017 y 2019), que finalizó en el sexto puesto de la edición 2024-25 de la Serie A al mando de Raffaele Palladino.

"Florencia lleva demasiado tiempo sin un trofeo. No quiero sonar trivial, pero Davide (Astori) siempre está conmigo, y ahora más que nunca", enfatizó Pioli sobre el zaguero y capitán de Fiorentina fallecido con apenas 31 años el 4 de marzo de 2018, antes de un partido contra Udinese por la Serie A.

"Sería un sueño dedicarle un trofeo, pero ahora nos enfocamos en empezar bien y crecer como equipo. La Conference League es una oportunidad para demostrar nuestra valía, queremos elevar la vara y llegar lo más lejos posible", garantizó Pioli a la cadena Sky Sport.

La buena noticia para Pioli es que podrá presentar su alineación favorita de la pretemporada, con un ataque compuesto por el islandés Albert Gudmundsson, Moise Kean y el bosnio Edin Dzeko, quien heredó la camiseta número 9 que liberó Beltrán.

"No hablemos del libro de pases ahora, hay un partido que jugar.

Desafortunadamente, los tiempos del libro de pases no coinciden con los de los entrenadores.

“Aún no entendemos por qué las fechas son éstas, pero tenemos que aceptarlo”, lamentó Pioli.

La revancha entre Fiorentina y Polissya por un boleto a la fase de liga de la Conference League se jugará el jueves 28 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, la sede elegida por el club "violeta" por las obras de remodelación en el Artemio Franchi de Florencia.

Programa de los partidos de ida de los playoffs de la Conference League.

RUTA DE CAMPEONES.

Hamrun Spartans (Malta)-RFS (Letonia).

Shelbourne (Irlanda)-Linfield (Irlanda del Norte).

Breidablik (Islandia)-Virtus (San Marino).

Drita (Kosovo)-Differdange (Luxemburgo).

Olimpija Ljubljana (Eslovenia)-Noah (Armenia).

RUTA DE LIGA.

Racing de Estrasburgo (Francia)-Brondby (Dinamarca).

Jagiellonia Bialystok (Polonia)-Dínamo City (Albania).

Shakhtar Donetsk (Ucrania)-Servette (Suiza).

Anderlecht (Bélgica)-AEK Atenas (Grecia).

Estambul Basaksehir (Turquía)-Universitatea Craiova (Rumania).

Crystal Palace (Inglaterra)-Fredrikstad (Noruega).

Celje (Eslovenia)-Banik Ostrava (República Checa).

Rakow Czestochowa (Polonia)-Arda (Polonia).

Hibernian (Escocia)-Legia Varsovia (Polonia).

Levski Sofia (Bulgaria)-AZ Alkmaar (Países Bajos).

Polissya Zhytomyr (Ucrania)-Fiorentina (Italia).

Gyori (Hungría)-Rapid Viena (Austria).

Neman Grodno (Bielorrusia)-Rayo Vallecano (España).

Lausana-Sport (Suiza)-Besiktas (Turquía).

Santa Clara (Portugal)-Shamrock Rovers (Irlanda).

Rosenborg (Noruega)-Mainz (Alemania).

Sparta Praga (República Checa)-Riga (Letonia).

Hacken (Suecia)-Cluj (Rumania).

Wolfsberger (Austria)-Omonia Nicosia (Chipre). (ANSA).