Conference League: Fiorentina ya piensa en Polissya
Visitará al equipo ucraniano el jueves 21 por la ida de los playoffs.
- 1 minuto de lectura'
El partido se jugará en el campo neutral en Presov, Eslovaquia, mientras que Fiorentina será local en la revancha prevista el jueves 24, cuando se definirá un boleto a la fase de liga del torneo continental.
El DT Stefano Pioli dirigió la práctica con la presencia de todo el plantel con la excepción del mediocampista Rolando Mandragora, quien se recupera gradualmente de una lesión de rodilla.
Por otra parte, Fiorentina negó un reporte del diario inglés The Sun, el cual indicaba que Manchester United consultó por el pase del arquero español David De Gea, quien jugó para los "Diablos Rojos" entre 2011 y 2023.
El texto del club "violeta" rechazó la supuesta existencia de una "cláusula de bajo costo" en el contrato que De Gea, de 34 años, firmó hasta 2028 tras su arribo en la temporada 2024-25.
(ANSA).
Otras noticias de Fiorentina
- 1
El Presidente se impone en la lista de la provincia y Bullrich sufre un veto de Karina Milei
- 2
Guillermo Barros Schelotto explotó por una acusación y Julio Vaccari se volvió experto en sarcasmos en la noche de la trampa
- 3
El corazón del plan se mantiene aunque se enfrente a las balas
- 4
LN Networking. Conocé los pases de CEO de empresas referentes del país a través de un desarrollo de LA NACION