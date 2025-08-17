Conference League: Fiorentina ya piensa en Polissya

El partido se jugará en el campo neutral en Presov, Eslovaquia, mientras que Fiorentina será local en la revancha prevista el jueves 24, cuando se definirá un boleto a la fase de liga del torneo continental.

El DT Stefano Pioli dirigió la práctica con la presencia de todo el plantel con la excepción del mediocampista Rolando Mandragora, quien se recupera gradualmente de una lesión de rodilla.

Por otra parte, Fiorentina negó un reporte del diario inglés The Sun, el cual indicaba que Manchester United consultó por el pase del arquero español David De Gea, quien jugó para los "Diablos Rojos" entre 2011 y 2023.

El texto del club "violeta" rechazó la supuesta existencia de una "cláusula de bajo costo" en el contrato que De Gea, de 34 años, firmó hasta 2028 tras su arribo en la temporada 2024-25.

(ANSA).