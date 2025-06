Conferencia de la ONU impulsará solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y palestinos

Naciones Unidas (AP) — El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamado el jueves a dignatarios y funcionarios de todo el mundo que asistirán a una próxima conferencia de la ONU sobre la resolución al conflicto de décadas entre Israel y los palestinos a "mantener con vida la solución de dos Estados".

La comunidad internacional no sólo debe apoyar una solución en la que los Estados independientes de Palestina e Israel vivan lado a lado en paz, sino también “materializar las condiciones para que esto suceda”, dijo Guterres a los periodistas.

Francia y Arabia Saudí copresiden la conferencia, la cual celebrará la Asamblea General de la ONU del 17 al 20 de junio en Nueva York. El presidente francés Emmanuel Macron estará presente y se tiene prevista la asistencia de otros dignatarios. Israel, sin embargo, no acudirá.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado la creación de un Estado palestino, una postura que recibió un abrumador apoyo del parlamento de Israel durante una votación el año pasado.

"No participaremos en una conferencia que no aborde primero y con urgencia el tema de condenar a Hamás y devolver a todos los rehenes restantes que fueron tomados brutalmente por Hamás, lo cual, junto con la masacre de 1200 israelíes y ciudadanos extranjeros el 7 de octubre de 2023, fue lo que desencadenó este conflicto en primer lugar", dijo Jonathan Harounoff, portavoz internacional de la misión de Israel, en declaraciones a The Associated Press.

Netanyahu también se ha opuesto a una solución de un solo Estado, la cual reduciría la mayoría judía de Israel con las poblaciones palestinas de Cisjordania y Gaza. En su lugar, ha abogado por anexar grandes partes de Cisjordania, sin incluir a los palestinos.

Guterres dijo que la violencia actual hace que una solución de dos Estados sea todavía más necesaria.

"Mi mensaje a los dignatarios mundiales y delegaciones es que es absolutamente esencial mantener con vida la perspectiva de la solución de dos Estados con todas las cosas terribles que estamos presenciando en Gaza y Cisjordania", subrayó Guterres.

"Y para aquellos que dudan de la solución de dos Estados, les pregunto: ¿Cuál es la alternativa?", continuó. "¿Es una solución de un solo Estado en la que los palestinos sean expulsados o se vean obligados a vivir sin derechos en su tierra?

Eso sería totalmente inaceptable".

Durante una reunión preparatoria el 23 de mayo, ambos copresidentes pidieron acciones, no más palabras.

Anne-Claire Legendre, asesora de Macron para temas de Oriente Medio, dijo que si bien la comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los rehenes, también debe poner “en primer plano” una solución política de manera urgente.

Manal Radwan, asesora para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, indicó que las acciones son críticas porque la conferencia se lleva a cabo "en un momento de urgencia histórica" y de "sufrimiento inimaginable" en Gaza.

La campaña militar que emprendió Israel desde el 7 de octubre de 2023 ha cobrado la vida de más de 54.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre civiles y combatientes. La ofensiva ha destruido grandes extensiones del territorio y ha desplazado a cerca del 90% de sus dos millones de habitantes.

"Esta conferencia debe ser el principio del fin del conflicto", destacó Radwan. Y la ocupación de Israel "debe terminar para que la paz y la prosperidad prevalezcan en la región".

En un documento enviado a los miembros de la ONU antes de la reunión preparatoria, los copresidentes señalaron que el objetivo principal de la conferencia es identificar acciones por parte de "todos los actores relevantes" para implementar una solución de dos Estados y, más importante aún, "movilizar urgentemente los esfuerzos y recursos necesarios para lograr este objetivo, a través de compromisos concretos y con plazos definidos".

Uno de los objetivos de la conferencia es aumentar el número de países que reconocen a Palestina como un Estado independiente. Hasta ahora, más de 145 de las 193 naciones integrantes de la ONU lo han hecho. Los palestinos consideran que su Estado se extiende por Gaza y Cisjordania con Jerusalén Este como la capital.

Macron ha dicho que Francia debería avanzar hacia el reconocimiento de un Estado palestino. "Y por lo tanto, en los próximos meses lo haremos", declaró a la televisora France-5 en abril pasado, después de regresar de un viaje a Egipto, donde presionó por un alto el fuego en Gaza.

Después de hablar con Macron el 15 de abril, Netanyahu dijo en un comunicado que se oponía firmemente al establecimiento de un Estado palestino, asegurando que sería "una gran recompensa para el terrorismo" después de los ataques del 7 de octubre y sería "un bastión para el terrorismo iraní" a pocos minutos de distancia de las ciudades israelíes.

