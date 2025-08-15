Confianza consumidores EEUU se debilita en agosto; expectativas de inflación aumentan

WASHINGTON, 15 ago (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses se debilitó en agosto, ya que los hogares prevén un aumento de los precios de los bienes debido a los aranceles a la importación.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó el viernes que su Índice de Confianza de los Consumidores cayó a 58,6 este mes desde una lectura final de 61,7 en julio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice aumentaría a 62,0.

"Este deterioro se debe en gran medida a la creciente preocupación por la inflación", dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores, en un comunicado.

"Las condiciones de compra de bienes duraderos cayeron un 14%, su lectura más baja en un año, debido a los altos precios".

Las expectativas de inflación a 12 meses de los consumidores aumentaron al 4,9% este mes desde el 4,5% de julio. Las expectativas de inflación a largo plazo subieron al 3,9% desde el 3,4% del mes pasado. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Manuel Farías)