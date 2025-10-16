Confianza de constructores de viviendas de EEUU alcanza en octubre su mayor nivel en 6 meses

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - La confianza de los constructores de viviendas de Estados Unidos alcanzó en octubre su nivel más alto en seis meses, ante la esperanza de que la reducción de las tasas hipotecarias estimule la demanda y ayude a reducir el exceso de existencias que ha dificultado la construcción de nuevas casas.

El índice del mercado inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas/Wells Fargo aumentó cinco puntos hasta 37 este mes, la lectura más alta desde abril. Sin embargo, se mantuvo por debajo del punto de equilibrio de 50 por decimoctavo mes consecutivo. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el índice subiera hasta 33 puntos.

La subida de las tasas hipotecarias ha frenado la demanda y ha provocado un exceso de viviendas nuevas sin vender en el mercado. Aunque las tasas hipotecarias han bajado al reanudar la Reserva Federal los recortes de las tasas de interés, la creciente incertidumbre económica en un mercado laboral mediocre mantiene al margen a los posibles compradores.

"Aunque los recientes descensos de las tasas hipotecarias son una señal alentadora para las condiciones de asequibilidad, el mercado sigue siendo difícil", dijo el presidente de la NAHB, Buddy Hughes. "El mercado de la vivienda tiene algunas áreas con demanda firme, incluyendo... condiciones sólidas en curso para el mercado de lujo. Sin embargo, la mayoría de los compradores de vivienda siguen al margen".

El indicador de las condiciones de venta actuales de la encuesta aumentó cuatro puntos a 38 este mes, mientras que el indicador de las ventas futuras subió nueve puntos a 54. El indicador del tráfico de posibles compradores ganó cuatro puntos, a 25.

Los constructores siguieron reduciendo los precios de la vivienda para atraer a los compradores. El 38% informó de que había bajado los precios. La reducción promedio de precios subió al 6%, el mayor recorte en un año, después de un promedio del 5% durante varios meses. El uso de incentivos de venta se mantuvo sin cambios en el 65%.

El inventario de viviendas nuevas disminuyó en agosto tras varios meses a niveles registrados a finales de 2007. El cierre del Gobierno en medio de un enfrentamiento sobre la financiación ha suspendido la recopilación y publicación de datos económicos. La NAHB estimó que los nuevos permisos de construcción de viviendas unifamiliares repuntaron en septiembre tras caer en agosto al nivel más bajo en más de dos años.

Según el economista jefe de la NAHB, Robert Dietz, "basándonos en el modelado de los datos históricos, el aumento de octubre del HMI sugiere un aumento aproximado del 3% para los datos de permisos de construcción unifamiliares de septiembre en una tasa anual desestacionalizada". (Reporte de Lucia Mutikani, Editado en Español por Manuel Farías)