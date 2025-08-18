Confianza de constructores de viviendas de EEUU retrocede a mínimo desde fines de 2022

18 ago (Reuters) - Un indicador de la confianza de los constructores de viviendas estadounidenses cayó inesperadamente en agosto, a su nivel más bajo en más de dos años y medio, con más de un tercio de las empresas de construcción residencial recortando precios y alrededor de dos tercios de ellas ofreciendo algún tipo de incentivo para atraer a compradores marginados por las tasas hipotecarias aún altas y la incertidumbre económica.

El Índice del Mercado de la Vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas/Wells Fargo cayó a 32, el punto más bajo desde diciembre de 2022, y desde un 33 en julio, dijo la asociación el lunes. Economistas encuestados por Reuters proyectaban un avance a 34.

La medida de la NAHB de las condiciones de venta actuales disminuyó, y un índice de seguimiento de las expectativas de ventas futuras se mantuvo sin cambios. El tráfico de compradores, sin embargo, subió a su nivel más alto desde mayo, aunque se mantiene en un nivel bajo.

"La asequibilidad sigue siendo el principal reto para el mercado de la vivienda y los compradores están esperando a que bajen las tasas hipotecarias para avanzar", dijo el presidente de la NAHB, Buddy Hughes, constructor y promotor de Lexington, en Carolina del Norte.

"Los constructores también están lidiando con obstáculos del lado de la oferta, incluyendo las frustraciones en curso con las políticas reguladoras relacionadas con el desarrollo de la tierra y la construcción de viviendas".

Las tasas de interés hipotecarias han mostrado señales recientes de relajación por las expectativas de que la Reserva Federal reanude sus recortes del costo del crédito en una reunión el mes que viene.

El tipo promedio de una hipoteca a tasa fija a 30 años, el préstamo hipotecario más común en Estados Unidos, bajó al 6,58% la semana pasada, el menor nivel desde octubre, según datos de Freddie Mac. Las tasas han caído casi medio punto porcentual desde principios de año.

El uso de incentivos de precio y de otro tipo sigue siendo elevado: el 37% de los constructores redujeron los precios -un promedio del 5%-, mientras que el 66% ofreció algún tipo de incentivo de venta, el porcentaje más alto de la era posterior a COVID-19. (Reporte de Dan Burns. Editado en Español por Manuel Farías)