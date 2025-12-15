Confianza de constructores de viviendas en EE. UU. toca máximo de ocho meses en diciembre

15 dic (Reuters) - La confianza de los constructores de viviendas estadounidenses subió en diciembre a su nivel más alto en ocho meses, pero la actividad siguió limitada por el aumento de los costos de construcción debido a los aranceles sobre las importaciones.

El índice del mercado inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas/Wells Fargo subió un punto, a 39, este mes, la lectura más alta desde abril y en línea con las expectativas de los economistas.

Sin embargo, se mantuvo por debajo del punto de equilibrio de 50 por vigésimo mes consecutivo, y la NAHB también citó la incertidumbre económica y los compradores potenciales marginados por las preocupaciones de asequibilidad como lastres.

"Las condiciones del mercado siguen siendo difíciles, y dos tercios de los constructores afirman estar ofreciendo incentivos para que los clientes se decidan a comprar", dijo Buddy Hughes, presidente de la NAHB. "Mientras tanto, los constructores están lidiando con el aumento de los precios de los materiales y la mano de obra, ya que los aranceles están teniendo serias repercusiones en los costos de construcción".

El presidente Donald Trump ha impuesto aranceles a una serie de productos que incluyen madera en bruto y procesada, así como gabinetes de cocina y tocadores de baño. Las medidas enérgicas de Trump contra la inmigración también han mermado la oferta de mano de obra. Aunque las tasas hipotecarias han bajado de forma considerable desde sus elevados niveles de principios de año, esto se ha visto compensado por un mercado laboral mediocre.

La débil demanda resultante ha dejado a los constructores con un inventario creciente de viviendas sin vender, lo que reduce el incentivo para iniciar nuevos proyectos inmobiliarios. Cerca del 40% de los constructores informaron de recortes de precios en diciembre, el segundo mes consecutivo que la proporción fue del 40% o superior desde mayo de 2020, dijo la NAHB.

El porcentaje fue del 41% en noviembre. La reducción promedio de precios fue del 5%, por debajo del 6% de noviembre.

La proporción de uso de incentivos saltó al 67%, el porcentaje más alto en el período posterior a la pandemia, después de mantenerse estable en el 65% desde septiembre. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)