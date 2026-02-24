Confianza de consumidores EEUU mejora en febrero

WASHINGTON, 24 feb (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses repuntó más de lo esperado en febrero, en medio de una mejora en la percepción de los hogares sobre el mercado laboral, según una encuesta publicada el martes.

El Conference Board indicó que su índice de confianza de los consumidores aumentó 2,2 puntos a 91,2 este mes. Los datos de enero se revisaron al alza, pasando de 84,5, el nivel más bajo desde mayo de 2014, a 89,0. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un índice de 87,0.

"La confianza repuntó al aliviarse en cierta medida las expectativas pesimistas de los consumidores sobre el futuro", dijo Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board. "No obstante, la medida se mantuvo muy por debajo del máximo de cuatro años alcanzado en noviembre de 2024. La percepción de las condiciones de empleo mejoró ligeramente".

La tasa de desempleo bajó al 4,3% en enero desde el 4,4% de diciembre. Aun así, muchos trabajadores despedidos siguen pasando por largos periodos de desempleo y las oportunidades siguen siendo escasas para los jóvenes titulados universitarios. La duración promedio del desempleo se acerca a los máximos de cuatro años.

Los economistas afirman que las políticas comerciales y de inmigración del presidente Donald Trump estaban frenando la contratación. El viernes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles generales de Trump, que el mandatario aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional.

Trump impuso rápidamente un arancel global del 10% durante 150 días para sustituir algunos de los aranceles de emergencia, antes de subir la tasa al 15% el sábado. (Reporte de Lucia Mutikani, edición en Español de Manuel Farías)