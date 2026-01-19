Confianza de los CEO en ganancias alcanza su nivel más bajo en 5 años: sondeo PwC

DAVOS, 19 ene (Reuters) - Solo tres de cada 10 presidentes ejecutivos confían en las perspectivas de crecimiento de las ganancias de sus empresas para el próximo año, el nivel más bajo de los últimos cinco años, según una encuesta mundial del grupo de servicios profesionales PwC publicada el lunes. La encuesta anual realizada a finales del año pasado a más de 4.000 presidentes ejecutivos de 95 países y territorios los mostró afrontando la incertidumbre sobre la evolución de la política mundial, el aumento de las amenazas cibernéticas y el significado del cambio tecnológico para sus empresas.

Uno de cada cinco CEO afirmó que sus empresas estaban muy expuestas a las pérdidas derivadas de los aranceles comerciales y un tercio citó el riesgo cibernético como una amenaza importante. Un porcentaje mayor, el 42%, se mostró preocupado por lo que el ritmo del cambio tecnológico significa para sus compañías.

"La mayor pregunta que se hacen los CEO es si se están transformando lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo del cambio tecnológico, incluida la inteligencia artificial", concluye el sondeo.

La encuesta reveló una marcada división entre los que ya ven los beneficios de la adopción de la IA y los que no: mientras que el 56% dijo que no había visto ningún beneficio financiero hasta la fecha, el 33% informó de ganancias en costos o ingresos, mientras que el resto dijo que la IA había aportado ganancias tanto en costos como en ingresos.

PwC señaló que un análisis separado mostró que las empresas que están aplicando ampliamente la IA a los productos, servicios y experiencias de los clientes son las que más se estaban beneficiando, en contraste con el menor beneficio observado por las que todavía estaban experimentando con ella.

"La IA está funcionando y ha llegado para quedarse. Las empresas de todo el mundo deben adoptar la IA, la cuestión es cómo", declaró Mohamed Kande, presidente mundial de PwC, en una rueda de prensa al margen del Foro Económico Mundial de Davos. (Redacción e información: Mark John; Editado en español por Juana Casas)