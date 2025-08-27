Confianza de los consumidores alemanes cae en septiembre ante la pérdida de empleo, según GfK

Por Miranda Murray

BERLÍN, 27 ago (Reuters) -

La confianza de los consumidores alemanes descenderá por tercera vez consecutiva en septiembre, debido a la creciente preocupación de los hogares por la posible pérdida de puestos de trabajo y a la incertidumbre sobre la inflación, según un sondeo publicado el miércoles. El índice de confianza de los consumidores, publicado por el instituto de estudios de mercado GfK y el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg (NIM, por sus siglas en alemán), descendió a -23,6 puntos desde los -21,7 puntos del mes anterior, ligeramente revisados a la baja.

Los analistas consultados por Reuters preveían una lectura de -22,0 puntos.

La fuerte caída de las perspectivas de ingresos, que alcanzaron su nivel más bajo desde marzo, desempeñó un papel importante en el descenso general, según Rolf Bürkl, analista de consumo del NIM.

"El creciente temor a la pérdida de empleo hace que muchos consumidores se muestren cautos, sobre todo cuando se trata de compras importantes", declaró Bürkl.

La incertidumbre sobre la evolución de la inflación también afecta a los consumidores, que temen que la situación geopolítica y la política arancelaria del Gobierno de Estados Unidos puedan provocar, entre otras cosas, una subida de los precios de la energía, según la encuesta.

"Esto reduce aún más las esperanzas de una recuperación significativa del sentimiento de los consumidores este año", añadió Bürkl.

El desempleo en Alemania ha ido aumentando lentamente desde 2022 y el país está cerca de tener tres millones de parados por primera vez en una década, mientras que el mercado laboral siente los efectos de la atonía de la economía del país.

La oficina federal de trabajo de Alemania publicará sus últimos datos el viernes y los analistas encuestados por Reuters esperan que la cifra desestacionalizada de parados aumente en 10.000 personas en agosto.

"El estancamiento de la economía está haciendo que las empresas actúen con cautela a la hora de planificar el personal", declaró el miércoles el jefe de encuestas del instituto económico Ifo, Klaus Wohlrabe.

La mayor economía europea se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre, reduciendo las expectativas de recuperación para este año.

Según la encuesta, las expectativas económicas de los hogares y la disposición a comprar cayeron a sus niveles más bajos desde febrero.

(1 US$ = 0,8618 euros) (Información de Miranda Murray; edición de Friederike Heine y Toby Chopra; editado en español por Irene Martínez)