LA NACION

Confianza de los consumidores de EEUU baja en octubre y persiste la preocupación por el empleo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Confianza de los consumidores de EEUU baja en octubre y persiste la preocupación por el empleo
Confianza de los consumidores de EEUU baja en octubre y persiste la preocupación por el empleoSusan Walsh - AP

WASHINGTON, 28 oct (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses bajó en octubre debido a la preocupación de los hogares por la disponibilidad de puestos de trabajo en los próximos seis meses y la persistencia de precios más altos a causa de los aranceles a las importaciones.

El Conference Board dijo el martes que su índice de confianza del consumidor cayó a 94,6 este mes desde los 95,6 revisados al alza de septiembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice caería a 93,2 desde 94,2.

“Los consumidores se mostraron un poco más pesimistas sobre la disponibilidad de empleo y las condiciones empresariales futuras, mientras que el optimismo sobre los ingresos futuros retrocedió ligeramente”, dijo Stephanie Guichard, economista jefe de indicadores globales del Conference Board.

(Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)

LA NACION
Más leídas
  1. Qué pasará con las ventas de autos 0km tras las elecciones
    1

    Qué pasará con las ventas de autos 0km tras las elecciones

  2. Escaló la soja en el mercado internacional y cerró en el precio más alto de los últimos cuatro meses
    2

    Reacción positiva: escaló la soja en el mercado internacional y cerró en el precio más alto de los últimos cuatro meses

  3. El bastión peronista que resistió el avance violeta y donde Santilli perdió por 20 puntos
    3

    Florencio Varela: el municipio peronista que resistió el avance de La Libertad Avanza

  4. Los factores del triunfo de Milei
    4

    Los factores del triunfo de Javier Milei

Cargando banners ...