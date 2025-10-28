Confianza de los consumidores de EEUU baja en octubre y persiste la preocupación por el empleo
WASHINGTON, 28 oct (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses bajó en octubre debido a la preocupación de los hogares por la disponibilidad de puestos de trabajo en los próximos seis meses y la persistencia de precios más altos a causa de los aranceles a las importaciones.
El Conference Board dijo el martes que su índice de confianza del consumidor cayó a 94,6 este mes desde los 95,6 revisados al alza de septiembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice caería a 93,2 desde 94,2.
“Los consumidores se mostraron un poco más pesimistas sobre la disponibilidad de empleo y las condiciones empresariales futuras, mientras que el optimismo sobre los ingresos futuros retrocedió ligeramente”, dijo Stephanie Guichard, economista jefe de indicadores globales del Conference Board.
(Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)
