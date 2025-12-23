Confianza de los consumidores de EEUU se deteriora en diciembre

WASHINGTON, 23 dic (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró en diciembre en medio de una creciente ansiedad por el empleo y los ingresos, en consonancia con las expectativas de los economistas de una fuerte moderación del gasto de las personas tras su repunte en el tercer trimestre.

El Conference Board dijo el martes que su índice de confianza del consumidor cayó 3,8 puntos hasta 89,1 este mes. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un índice de 91,0 puntos.

"Las respuestas escritas de los consumidores sobre los factores que afectan a la economía siguieron lideradas por las referencias a los precios y la inflación, los aranceles y el comercio, y la política", dijo Dana Peterson, economista jefe del Conference Board.

"Sin embargo, en diciembre aumentaron las menciones a la inmigración, la guerra y los temas relacionados con las finanzas personales, incluidos las tasas de interés, los impuestos y los ingresos, los bancos y los seguros".

(Reporte de Lucia Mutikani)