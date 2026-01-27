Confianza de los consumidores en EEUU cae en enero a un nivel registrado por última vez en 2014

WASHINGTON, 27 ene (Reuters) -

La confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró de forma inesperada en enero, cayendo a su nivel más bajo desde 2014, en medio de la creciente ansiedad por los altos precios y la atonía del mercado laboral, según mostró una encuesta el martes.

The Conference Board indicó que su índice de confianza del consumidor se desplomó 9,7 puntos este mes, a 84,5, su nivel más bajo desde mayo de 2014. Los economistas encuestados por Reuters esperaban una lectura de 90,9.

"Las respuestas escritas de los consumidores sobre los factores que afectan a la economía continuaron sesgándose hacia el pesimismo", dijo Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board.

"Las referencias a los precios y la inflación, los precios del petróleo y el gas, y los precios de los alimentos y los comestibles siguieron siendo elevadas. También aumentaron las menciones a los aranceles y el comercio, la política y el mercado laboral, y subieron las referencias al seguro médico y la guerra", agregó.

