Confianza de los consumidores en EEUU cae en septiembre por preocupaciones sobre el mercado laboral

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses descendió más de lo esperado en septiembre, en medio de una creciente preocupación por la disponibilidad de puestos de trabajo.

The Conference Board dijo el martes que su índice de confianza del consumidor bajó 3,6 puntos este mes, a 94,2. Los economistas consultados por Reuters esperaban que la medida se situaría en 96 puntos.

"La valoración de los consumidores de las condiciones empresariales fue mucho menos positiva que en los últimos meses, mientras que la de la disponibilidad actual de empleo cayó por noveno mes consecutivo, hasta alcanzar un nuevo mínimo de varios años", dijo Stephanie Guichard, economista jefa de indicadores globales de The Conference Board.

"Esto es coherente con el descenso de las ofertas de empleo", señaló. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)