Confianza de los inversores alemanes alcanza su nivel más alto en casi cinco años: investigación

Por Maria Martinez

BERLÍN, 20 ene (Reuters) -

La confianza de los inversores alemanes subió con fuerza en enero hasta alcanzar su valor más alto desde agosto de 2021, informó el martes el instituto de investigación económica ZEW, que mejoró las expectativas sobre la situación económica de Alemania.

El índice subió a 59,6 puntos en enero. Analistas encuestados por Reuters esperaban que la lectura de enero subiera a 50,0 puntos, desde los 45,8 del mes pasado.

"El índice ZEW —Centro Leibniz para la Investigación Económica Europea— está subiendo con fuerza, 2026 podría marcar un punto de inflexión", dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach.

Alexander Krueger, economista jefe de Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank, dijo que el paquete fiscal del Gobierno había alimentado cierta esperanza sobre la economía.

El Gobierno alemán aprobó un aumento del gasto público destinado a defensa e infraestructuras, con la esperanza de colmar lagunas en ámbitos de inversión desatendidos durante mucho tiempo y revertir al mismo tiempo la desaceleración de la economía.

"A pesar de la confianza económica positiva, hay que seguir trabajando para reforzar el atractivo de la localización con el fin de permitir un crecimiento sostenible", dijo Wambach.

TENSIONES COMERCIALES

Es probable que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur haya mejorado las perspectivas de las industrias intensivas en exportaciones, según el ZEW.

"Sin embargo, crece la preocupación por las relaciones transatlánticas, lo que podría enturbiar las perspectivas económicas, sobre todo en Alemania", dijo Ulrich Wortberg, economista senior de Helaba. Se refería a la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles adicionales a los bienes importados de Alemania y otros seis países europeos a menos que accedan a su demanda de propiedad de Groenlandia.

En tanto, la evaluación del ZEW de la situación económica actual también mejoró, subiendo a menos 72,7 puntos desde menos 81,0 puntos en la lectura mensual anterior.

Aunque esto ha compensado el reciente deterioro de la confianza, sigue siendo pobre, dijo Krueger.

"Todavía no hay motivos para caer en la euforia económica", dijo, señalando las considerables desventajas de localización y el riesgo de que las empresas se trasladen al extranjero.

(Reporte de Maria Martinez y Friederike Heine, información adicional de Klaus Lauer, edición en español de Daniela Desantis)