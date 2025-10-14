Confianza de los inversores alemanes sube menos de lo esperado en octubre, según el ZEW

Por María Martínez

La confianza de los inversores alemanes subió menos de lo esperado en octubre, mientras la tan esperada recuperación de la mayor economía europea sigue sufriendo retrasos.

El índice de confianza económica subió a 39,3 puntos desde los 37,3 puntos de agosto, dijo el martes el Centro Leibniz de Investigación Económica Europea (ZEW, por sus siglas en alemán). Analistas encuestados por Reuters habían apuntado a una lectura de 41,0.

“Los expertos siguen esperando un repunte a medio plazo”, dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach. El aumento se produjo a pesar de la persistente incertidumbre mundial y la falta de claridad sobre la aplicación del programa estatal de inversiones.

Por el contrario, la valoración de la situación económica actual sigue una tendencia negativa, cayendo a menos 80,0 puntos desde los menos 76,4 del mes anterior.

La puntuación se basa en una encuesta realizada a 177 analistas financieros de bancos, aseguradoras y empresas industriales entre el 6 y el 13 de octubre. En un rango de menos 100 a más 100, mide las expectativas sobre el desarrollo económico del país. (Redacción de Friederike Heine; edición de Ludwig Burger y Madeline Chambers; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)