Confianza del consumidor de EEUU se debilita en noviembre por el prolongado cierre del Gobierno

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses se debilitó a principios de noviembre hasta el nivel más bajo en casi tres años y medio, en medio de las preocupaciones por las consecuencias económicas del cierre de la Administración más largo de la historia, mostró una encuesta el viernes.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan dijo que su Índice de Confianza del Consumidor cayó a 50,3 este mes, el nivel más bajo desde junio de 2022, desde una lectura final de 53,6 en octubre.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice descendería a 53,2.

"Con el cierre de la Administración federal prolongándose durante más de un mes, los consumidores expresan ahora su preocupación por las posibles consecuencias negativas para la economía", dijo en un comunicado Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores.

"La disminución de la confianza de este mes fue generalizada en toda la población, observada en todas las edades, ingresos y afiliación política".

El cierre de la Administración, ahora en su segundo mes, ha dado lugar a recortes en los beneficios, incluyendo cupones de alimentos, para millones de hogares de bajos ingresos. Cientos de miles de trabajadores federales han sido suspendidos de empleo y sueldo y otros están trabajando sin sueldo, mientras que los viajeros se enfrentan a retrasos en los aeropuertos, ya que se recortan los vuelos.

Las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año aumentaron al 4,7% este mes, desde el 4,6% de octubre. Las expectativas de inflación para los próximos cinco años se redujeron al 3,6% desde el 3,9% del mes pasado. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Manuel Farías)