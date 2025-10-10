Confianza del consumidor EEUU se mantiene estable en octubre, sigue preocupación por mercado laboral

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses se mantuvo estable en octubre y los hogares parecieron hacer caso omiso del cierre parcial del Gobierno, aunque persistieron las preocupaciones por el mercado laboral y la inflación.

Un sondeo de la Universidad de Michigan indicó el viernes que su Índice de Confianza del Consumidor fue de 55 este mes, frente a la lectura final de 55,1 de septiembre. Los economistas consultados por Reuters esperaban que se situara en 54,2 puntos.

"En general, los consumidores perciben muy pocos cambios en las perspectivas económicas con respecto al mes pasado. Los problemas de bolsillo, como los elevados precios y el debilitamiento de las perspectivas laborales, siguen estando en el punto de mira de los consumidores", declaró en un comunicado Joanne Hsu, directora de las Encuestas a los Consumidores.

"En este momento, los consumidores no esperan una mejora significativa de estos factores. Mientras tanto, las entrevistas revelan poca evidencia de que el actual cierre del Gobierno federal haya movido las opiniones de los consumidores sobre la economía hasta el momento", agregó.

El cierre del Gobierno, ahora en su segunda semana, ha interrumpido los servicios públicos, retrasado los vuelos y enviado a casa a cientos de miles de trabajadores federales, con efectos indirectos para los contratistas, miles de los cuales fueron despedidos.

También provocó la suspensión de la recopilación y publicación de datos económicos oficiales, lo que afectó al informe mensual sobre empleo, que no se publicó el pasado viernes.

El índice de expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año cayó a 4,6% este mes, frente al 4,7% de septiembre y se mantuvieron sin cambios en 3,7% para los próximos cinco años.

(Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)