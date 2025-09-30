Confianza del consumidor en EEUU cae nuevamente por preocupación sobre precios y empleo

WASHINGTON (AP) — La confianza del consumidor en Estados Unidos disminuyó nuevamente en septiembre a medida que aumentó el pesimismo sobre la inflación y el debilitamiento del mercado laboral.

El Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor cayó 3,6 puntos, situándose en 94,2 en septiembre, por debajo de los 97,8 de agosto. Esta es una caída mayor de lo que los analistas esperaban y la lectura más baja desde abril, cuando el presidente Donald Trump implementó su amplia política arancelaria.

Una medida de las expectativas a corto plazo de los estadounidenses sobre sus ingresos, las condiciones empresariales y el mercado laboral cayó a 73,4, manteniéndose muy por debajo de 80, el indicador que puede señalar una recesión inminente.

Las evaluaciones de los consumidores sobre su situación económica actual disminuyeron en siete puntos, alcanzando 125,4.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.