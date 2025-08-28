LA NACION

Confianza económica eurozona cae a 95,2 en agosto, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

28 ago (Reuters) -

* La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro bajó a 95,2 en agosto, por debajo de lo previsto por los analistas, según datos publicados el jueves.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 96,0 en agosto.

* El dato de julio fue revisado a la baja, desde un 95,8 a un 95,7.

* El subíndice de confianza del consumidor se mantuvo en -15,5 en agosto en línea con la previsión de los analistas.

* El dato de julio había mostrado un nivel de -15,5.

* En cuanto a la confianza en las empresas industriales, el índice alcanzó un nivel de -10,3 en agosto, por debajo de lo previsto, frente a un nivel revisado a la baja de -10,5 en el mes anterior (originalmente estimado en -10,4), mientras que la confianza en el sector servicios cayó a 3,6, frente a una previsión del mercado de +3,9. (Información de Patrycja Dobrowolska)

