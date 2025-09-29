Confianza económica eurozona sube a 95,5 en septiembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro aumentó a 95,5 en septiembre, por encima de lo previsto por los analistas, según datos publicados el lunes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 95,2 en septiembre.

* El dato de agosto fue revisado al alza, desde un 95,2 a un 95,3.

* El subíndice de confianza del consumidor se mantuvo en -14,9 en septiembre en línea con la previsión de los analistas.

* El dato de agosto había mostrado un nivel de -14,9.

* En cuanto a la confianza en las empresas industriales, el índice alcanzó un nivel de -10,3 en septiembre, por encima de lo previsto, frente a un nivel revisado al alza de -10,2 en el mes anterior (originalmente estimado en -10,3), mientras que la confianza en el sector servicios cayó a 3,6, frente a una previsión del mercado de +3,7.