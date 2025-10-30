Confianza económica eurozona sube a 96,8 en octubre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro aumentó a 96,8 en octubre, por encima de lo previsto por los analistas, según datos publicados el jueves.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 96,0 en octubre.

* El dato de septiembre fue revisado al alza, desde un 95,5 a un 95,6.

* El subíndice de confianza del consumidor se mantuvo en -14,2 en octubre en línea con la previsión de los analistas.

* El dato de septiembre había mostrado un nivel de -14,2.

* En cuanto a la confianza en las empresas industriales, el índice alcanzó un nivel de -8,2 en octubre, por encima de lo previsto, frente a un nivel revisado al alza de -10,1 en el mes anterior (originalmente estimado en -10,3), mientras que la confianza en el sector servicios aumentó a 4,0, frente a una previsión del mercado de +3,8.