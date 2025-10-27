Confianza empresarial alemana aumenta en octubre, según la encuesta Ifo

BERLÍN, 27 oct (Reuters) -

La confianza de las empresas alemanas subió en octubre, según una encuesta publicada el lunes, aunque los problemas comerciales siguieron ensombreciendo la mayor economía de Europa.

El instituto Ifo dijo que su índice de clima empresarial subió a 88,4 en octubre, desde 87,7 en septiembre.

Los analistas encuestados por Reuters habían previsto una lectura de 88,0.

“Las empresas alemanas aún no han perdido la esperanza de un repunte”, dijo el director de la encuesta, Klaus Wohlrabe. “Las expectativas aumentan en todos los sectores: industria, construcción y servicios. Hay un rayo de esperanza en los pedidos industriales: la caída de los pedidos parece haberse detenido”.

Alemania ha tenido dificultades por recuperar el impulso este año. La economía se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre respecto al primero, al debilitarse la demanda estadounidense tras meses de adelanto de compras en previsión de los nuevos aranceles del presidente Donald Trump.

“La tendencia tanto del Ifo como del índice de gestores de compras apunta al alza”, dijo el economista jefe de Commerzbank, Jörg Krämer. El impulso fiscal del Gobierno —equivalente al 1% del PBI— debería añadir otro impulso en 2026, añadió.

“Pero la falta de reformas puede significar que el mayor crecimiento sea sólo un destello”.

Las empresas estaban menos satisfechas con sus condiciones empresariales actuales, pero las expectativas para los próximos meses habían mejorado, según la encuesta del Ifo.

“El índice no se ha recuperado del descenso del ánimo del mes pasado”, dijo Alexander Kruger, economista jefe de Hauck Aufhaueser Lampe. “Los aranceles estadounidenses y la intensa competencia de China significan que las cosas seguirán siendo difíciles”.

El Gobierno, que sólo espera un crecimiento del 0,2% este año, ha pronosticado que la economía repuntará con un crecimiento del 1,3% el año que viene y del 1,4% en 2027, apoyado por el gasto estatal. (Información de María Martínez; edición de Friederike Heine y Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)