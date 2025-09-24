Confianza empresarial alemana cae por sorpresa en septiembre, según una encuesta del Ifo

Por María Martinez

BERLÍN, 24 sep (Reuters) -

La moral empresarial alemana descendió inesperadamente en septiembre, según mostró una encuesta el miércoles, mientras las perspectivas económicas seguían siendo débiles.

El instituto Ifo indicó que su índice de clima empresarial bajó a 87,7 en septiembre, frente al 88,9 revisado de agosto. Los analistas encuestados por Reuters habían previsto una lectura de 89,3.

Las empresas se mostraron menos satisfechas con su actividad actual y las expectativas también se oscurecieron notablemente, ya que las esperanzas de una recuperación económica sufrieron un revés.

Alemania ha luchado por recuperar el impulso este año, la economía un 0,3% en el segundo trimestre en comparación con los tres primeros meses, ya que la demanda de Estados Unidos se desaceleró después de meses de compras anticipadas en previsión de los nuevos aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

El índice Ifo descendió en todos los sectores, con la excepción del de la construcción, mostraron los datos.

