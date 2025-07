Confirma la anulación de la plaza de la única mujer bombero de Melilla tras una denuncia por trato de favor

MELILLA, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado la anulación de la plaza de la única mujer que ha logrado aprobar las oposiciones del cuerpo de Bomberos de Melilla en toda su historia, tras estimar la existencia de un supuesto "trato de favor" en el proceso selectivo celebrado en 2017. El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla, que consideró nula la prueba psicotécnica (prueba C) del proceso selectivo para cubrir 10 plazas de bombero-conductor, convocadas en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) del 25 de agosto de 2017. En consecuencia, se ha ordenado la retroacción del procedimiento únicamente para los cinco opositores demandantes y para la aspirante que fue nombrada funcionaria, a pesar de que debía haber sido considerada "no apta". El tribunal andaluz establece que la prueba de personalidad deberá repetirse con un nuevo Tribunal de Selección, cuyos miembros no podrán haber participado en la convocatoria anulada. Tampoco podrán intervenir los mismos asesores psicológicos, ni personas vinculadas con la entidad privada que ejecutó la prueba entonces. Además, se exige la previa publicación del perfil profesional requerido para el puesto, así como los criterios de baremación y corrección antes de realizar la prueba. ABOGADO DE LOS DEMANDANTES El abogado de los opositores demandantes, Antonio Suárez-Valdés, ha valorado positivamente la decisión judicial, señalando que esta representa "un claro espaldarazo al impecable criterio de lucha contra la corrupción y el nepotismo que vienen sosteniendo los Juzgados de esta ciudad autónoma". El letrado ha subrayado que, tras ocho años de litigio, sus clientes podrán finalmente ver cumplido su sueño de formar parte del cuerpo de bomberos. Asimismo, Suárez-Valdés no descarta retomar las acciones penales previamente archivadas contra la entonces consejera responsable, quien, pese a los indicios de alteración del proceso, nombró funcionaria a la opositora ahora desposeída de su plaza. "La sentencia del TSJA confirma que la primera mujer bombero de Melilla accedió de forma injusta a la plaza, en detrimento de aspirantes que obtuvieron mejores calificaciones", ha afirmado el abogado, quien ha subrayado que la interesada "no puede considerarse ajena a las irregularidades acaecidas durante la prueba psicotécnica". Con esta resolución, la mujer pierde su condición de funcionaria de carrera, la cual había obtenido en virtud de un proceso selectivo que ahora queda parcialmente anulado, y tras esta sentencia tanto ella como los cinco opositores demandantes podrán optar a esta plaza de funcionario en el Servicio de Bomberos en Melilla.

