Conflicto de Groenlandia y oferta mundial hacen caer la soja en Chicago

Por Renee Hickman

CHICAGO, 20 ene (Reuters) -

El maíz y la soja de Chicago cayeron el martes,

mientras la tensión entre Washington y Europa en torno a Groenlandia inquietaba a los inversores y la abundante oferta mundial se cernía sobre los mercados de cereales.

* Sin embargo, la caída del dólar y los indicios de una fuerte demanda internacional prestaron cierto apoyo a los precios de Chicago en la reanudación de las operaciones tras un fin de semana festivo de tres días en Estados Unidos.

* El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago perdía 1,25 centavos a US$ 10,5925 el bushel a las 1744 GMT. El trigo CBOT caía 6,75 centavos a US$ 5,1125 el bushel, y el maíz CBOT bajaba 0,5 centavos a US$ 4,2425 el bushel.

* Las acciones caían junto con el dólar, ya que los inversores se inquietaron por un enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los aliados europeos a los que ha amenazado con aranceles si se oponen a su objetivo de tomar el control de Groenlandia.

* La debilidad en los mercados exteriores se extendió a los cereales, pero el apoyo vino de la caída del dólar, que tiende a hacer que las exportaciones estadounidenses sean más baratas y competitivas a nivel mundial.

* Las expectativas de una cosecha récord de soja en Brasil y la abundante oferta mundial de cereales también frenaron los precios, atenuando la reacción a las compras chinas de soja estadounidense y la demanda de los importadores de trigo.

China ha comprado unos 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense desde la tregua comercial bilateral de finales de octubre, cumpliendo un compromiso citado por Washington, dijeron operadores.

* Pero los operadores esperan que los importadores chinos vuelvan a comprar principalmente soja sudamericana a medida que avance la cosecha de Brasil.

* La fuerte demanda interna de soja estadounidense, a medida que los procesadores responden a la creciente producción de biocombustibles que requieren aceite de soja, ayudó a apuntalar los precios.

* El mercado del trigo evaluaba esta semana las compras de Arabia Saudita y Argelia. Aunque absorben una parte de la oferta mundial, los precios sugirieron una dura competencia entre las zonas exportadoras. (Reporte de Renee Hickman en Chicago, reporte adicional de Daphne Zhang en Pekín, Peter Hobson en Camberra y Gus Trompiz en París. Editado en español por Javier Leira )