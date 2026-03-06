Conflicto en Oriente Medio incrementa cautela y volatilidad a los mercados de Argentina

Buenos Aires, 6 mar (Reuters) - Los mercados argentinos se aprestaban el viernes a cerrar una semana cargada de dudas, ya que los inversores globales bajan su exposición al riesgo ante la preocupación por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y su posible impacto en la inflación y las perspectivas de las tasas de interés.

Los recientes logros del Gobierno del presidente libertario Javier Milei en el Congreso quedaron opacados ante un contexto internacional incierto y la fuerte alza del petróleo que podría impactar en la inflación.

"El escenario actual presenta una elevada volatilidad internacional producto de factores geopolíticos, tecnológicos, de macroeconómicos de países desarrollados", dijo el Grupo SBS.

"En este contexto, Argentina deberá solidificar sus fundamentos, y el horizonte muestra desafíos por varios frentes, que deberán ser abordados en simultáneo buscando mantener expectativas ancladas. El escenario deja poco margen para distracciones, con desafíos remanentes en el plano doméstico en un contexto global incierto", afirmó.

En la plaza cambiaria, el peso interbancario se depreciaba un 0,43% a 1415 por US$ hacia las 1345 GMT, en un circuito que cuenta con buena liquidez de divisas, comentaron operadores.

En este contexto, el BCRA tomó el jueves del mercado 124 millones de US$, con lo que acumula compras netas por 2965 millones en el año.

Por su parte, el índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 0,68% ante reacomodamientos selectivos de carteras luego de acumular siete sesiones en terreno negativo. Las acciones de la petrolera estatal argentina YPF ganaban un 1,67% ante la suba del crudo.

En la ronda extrabursátil local, los bonos soberanos mostraban bajas en la preapertura de los negocios y el riesgo país se ubicaba equilibrado en unas 544 unidades.

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)