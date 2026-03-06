Conflicto en Oriente Medio incrementa cautela y volatilidad a mercados de Argentina

BUENOS AIRES, 6 mar (Reuters) - Los mercados argentinos se aprestaban el viernes a cerrar una ‌semana cargada de dudas, ya ‌que ⁠los inversores globales bajan su exposición al riesgo ante la preocupación por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y su posible impacto en la inflación ​y las perspectivas ⁠de las ⁠tasas de interés.

Los recientes logros del Gobierno del presidente libertario Javier Milei en el Congreso ​quedaron opacados ante un contexto internacional incierto y la fuerte alza del petróleo que podría impactar ‌en la inflación.

"El escenario actual presenta una elevada volatilidad internacional ​producto de factores geopolíticos, tecnológicos, de macroeconómicos ​de países desarrollados", dijo el Grupo SBS.

"En este contexto, Argentina deberá solidificar sus fundamentos, y el horizonte muestra desafíos por varios frentes, que deberán ser abordados en simultáneo buscando mantener expectativas ancladas. El escenario deja poco margen para distracciones, con desafíos remanentes en el plano doméstico en un contexto global incierto", afirmó.

Analistas dicen que ​un petróleo más caro no solo impacta directamente en la inflación a través de los combustibles, sino que también eleva los costos ⁠de transporte y producción a nivel global y ese contexto aumenta el riesgo es que la Reserva Federal (Fed) tenga menos margen ‌para recortar tasas.

En la plaza cambiaria argentina, el peso interbancario se depreciaba un 0,56% a 1.416 por dólar hacia las 1515 GMT, en un circuito que cuenta con buena liquidez de divisas, comentaron operadores.

En este contexto, el banco central (BCRA) tomó el jueves del mercado 124 millones de dólares, con lo que acumula compras netas por 2.965 millones en el año para tener sustento ante próximos vencimientos de deuda.

En mayo, ‌el país debe abonar al Fondo Monetario Internacional (FMI) 805 millones de dólares y debe reunir antes de ⁠julio unos 4.200 millones para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera.

Por su parte, el ‌índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 0,66% ante reacomodamientos selectivos ⁠de carteras luego de acumular siete sesiones en terreno negativo. Las acciones ⁠de la petrolera estatal argentina YPF ganaban un 2,97% ante la suba del crudo.

"Si bien el arranque de marzo estuvo marcado por una elevada volatilidad global, la deuda soberana no acusó el impacto en la misma magnitud", dijo Portfolio Personal Inversiones.

"Esto nos permite sostener una postura constructiva, aunque manteniendo cautela ‌ante una eventual reversión de los flujos globales", ​agregó.

En la ronda extrabursátil local, los bonos soberanos mostraban bajas promedio del 0,1% en un marco selectivo y sin fuerzas, para un riesgo país que se ubicaba en alza a 567 unidades.

"El conflicto en Medio Oriente golpea a los activos argentinos y ‌el riesgo país volvió a subir", resumió Wise Capital

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)