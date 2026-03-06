Conflicto Pakistán-Afganistán deja 56 civiles afganos muertos, casi la mitad niños (ONU)

El jefe de derechos humanos de la ONU dijo el viernes que 56 civiles afganos han muerto, casi la mitad de ellos niños, desde que las hostilidades entre Afganistán y Pakistán se intensificaron la semana pasada.

"Insto encarecidamente a todas las partes a poner fin al conflicto", declaró Volker Türk en un comunicado.

Ambos países vecinos se enfrentan a lo largo de la frontera desde el 26 de febrero, cuando Afganistán lanzó una ofensiva fronteriza en represalia por ataques aéreos de Pakistán.

Islamabad respondió a lo largo de la frontera y con nuevos ataques aéreos, bombardeando múltiples objetivos, incluida la antigua base aérea estadounidense de Bagram, la capital Kabul y la ciudad sureña de Kandahar.

Türk indicó que, desde la intensificación de las hostilidades, "56 civiles, incluidos 24 niños y seis mujeres, han muerto".

"Otras 129 personas, incluidos 41 niños y 31 mujeres, han resultado heridas", añadió.

Y desde principios de año, las cifras son aún más altas, con 69 civiles muertos en Afganistán y 141 heridos, agregó Türk.

Pakistán insiste en que no ha matado a ningún civil en el conflicto. Las cifras de víctimas de ambas partes son difíciles de verificar de forma independiente.

La agencia de la ONU para los refugiados señaló el jueves que unos 115.000 afganos y 3000 personas en Pakistán se vieron desplazados por los combates en la última semana.