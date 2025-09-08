Confusión sobre documentos frena exportaciones ucranianas de colza y soja, dice sindicato

KIEV, 8 sep (Reuters) - La introducción de un arancel del 10% sobre las exportaciones ucranianas de colza y soja ha paralizado prácticamente los envíos debido a la falta de un procedimiento gubernamental claro sobre los documentos necesarios para el despacho, dijo el lunes el mayor sindicato de productores de alimentos del país, UAC.

El Parlamento ucraniano aprobó en julio un proyecto de ley por el que se imponían derechos de aduana a las exportaciones de las dos oleaginosas con el objetivo de aumentar los volúmenes de procesamiento nacional e incrementar los ingresos del presupuesto estatal, lastrado por la guerra con Rusia.

El sindicato ucraniano de comerciantes de cereales UGA y la UAC se opusieron a la decisión.

"Desde el 5 de septiembre, las exportaciones están totalmente paralizadas. Con un arancel del 10%, es posible (exportar), pero los barcos están esperando en los puertos porque los cargamentos contienen productos mezclados de productores y comerciantes", declaró la UAC en un comunicado.

Las exportaciones no están sujetas a derechos si el productor vende sus propios productos de colza y soja.

"El problema radica en la falta de un procedimiento claro para documentar el origen de los productos cultivados por los propios productores o cooperativas agrícolas", señaló el sindicato.

Ucrania es uno de los principales productores europeos de colza y soja, y ya ha cosechado colza, cuya exportación es más activa en los primeros meses de otoño en el hemisferio norte. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)