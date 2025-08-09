Confusiones por plan Putin: europeos piden aclaraciones
Según informes del Wall Street Journal, Donald Trump, poco después de la reunión entre Witkoff y Putin, comunicó a los líderes europeos que Rusia estaría dispuesta a retirarse de la zona al sur de Zaporiyia y Jersón a cambio del control total de Donetsk.
Sin embargo, en una llamada telefónica posterior con los europeos, Witkoff sugirió que Rusia se retiraría y congelaría la línea del frente.
El viernes, funcionarios europeos solicitaron una tercera llamada con Witkoff para aclarar la propuesta real de Putin, y en esa ocasión, el enviado de Trump afirmó que la única oferta sobre la mesa era la retirada unilateral de Ucrania de Donetsk a cambio de un alto el fuego. Una vez que el plan de Putin quedó claro, fue rechazado de inmediato por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y funcionarios europeos.
"La propuesta es mucho peor de lo que Trump dijo durante la llamada", declaró un funcionario europeo al Wall Street Journal. "Se trata de darle a Putin lo que quiere a cambio de nada", añadió otro. (ANSA).
